Куда белорусам можно подавать документы с невысокими баллами на ЦТ 1 15.07.2019, 15:29

Есть специальности, где поступление может обойтись без конкуренции.

17 июля закончится прием документов на бесплатное обучение в университетах. Kp.by в обед 15 июля оценила по данным приемных комиссий, где у абитуриентов есть шанс поступить на бюджет с разным количеством баллов.

Уже сегодня очевидно, что высокая конкуренция будет в БГУИР. На более чем половине специальностей сформировался конкурс, а особый ажиотаж на факультете компьютерных систем и сетей. На специальность по программному обеспечению информационных технологий подали документы 241 абитуриент, хотя план зачисления - всего 70 бюджетных мест. Вдобавок на эту специальность уже три человека проходят вне конкурса и один абитуриент с баллом ЦТ выше 390. Добавим, на специальности 155 платных мест. Поступать на информатику и технологии программирования собрались 171 человек, а план приема всего 50. Для платников здесь 115 мест.

На факультете информационных технологий и управления проходные баллы, видимо, будут меньше, но здесь тоже формируется высокий конкурс. Привлекательной для абитуриентов оказалась специальность «информационные системы и технологии в игровой индустрии». На бюджет планируется зачислить всего 10 человек, но документы подали уже 76 абитуриентов! Платных мест на этой специальности 105.

На всех специальностях факультета международных отношений БГУ уже есть конкуренция. На специальность «международное право», судя по всему, он будет не менее 1,7 человека на место. Также на ней есть 60 мест, для студентов-платников. На биофак на «биотехнологию» поступают 54 человека, а запланировано принять 45. На военном факультете появился маленький конкурс на три специальности, связанные с геоинформационными системами, международными отношениями и правоведением. Уже есть конкуренция на специальности «социальные коммуникации», «социология и философия» факультета философии и социальных наук.

На переводческом факультете лингвистического, как и на факультете межкультурных коммуникаций, конкурс на одно место - около 1,5 человека. На первый зачисляются 30 абитуриентов, когда мест на бесплатную форму обучения - 20. На второй подали документы 45 человек. На нем 30 бюджетных мест. А платных мест на факультетах - 182 и 190 соответственно.

В медуниверситете уже есть конкурс на двух факультетах - лечебном и стоматологическом. Первый факультет традиционно является самым многочисленным - с сентября на нем появится 220 новых первокурсников. Пока что подано 256 заявок.

В главный педагогический университет страны подали документы на бюджет уже 844 человека. Самый большой конкурс в БГПУ имени Максима Танка - на специальность «логопедия», где 80 абитуриентов претендуют на 45 мест. На исторический, психологический факультеты поступят не все абитуриенты. На начальное образование также есть небольшая конкуренция.

Хотя в БНТУ не так много специальностей, где уже появился конкурс, количество заявок от абитуриентов стремительно растет. На «автосервис» подали документы 44 человека, а студентами станут всего 15. Еще 15 мест доступны для платного обучения. Специальность «программное обеспечение информационных технологий», которая есть и в БГУИР, также пользуется популярностью - на нее поступает 71 абитуриент при плане приема 30. Сюда зачислят еще и 45 платников. На машиностроительном и строительном факультетах небольшой конкурс есть только на одну специальность. На три специальности энергетического факультета появился конкурс, а на факультете технологий управления и гуманитаризации - на две. Есть конкуренция на половину специальностей военно-технического факультета. На остальных восьми факультетах БНТУ пока конкурса еще нет.

В технологическом университете есть конкурс только на шесть специальностей. Опять же привлекательным для абитуриентов оказалось «программное обеспечение информационных технологий», куда подали документы 47 человек. Зачислят 40. На «дизайн электронных и веб-изданий» конкурс почти 1,5 человека, а на «туризм и природопользование», «охрана окружающей среды», «издательское дело» он совсем небольшой.