Обвал доходов отбросил россиян в 2000 год 1 16.07.2019, 18:44

Улучшение материального положения видят лишь 11% населения РФ.

В то время как Росстат фиксирует рост экономики 12 кварталов подряд, а правительство вынашивает планы догнать Германию к 2024 году, российские потребители по своим возможностям ощущают себя отброшенными назад на 19 лет.

Индекс потребительской уверенности ВШЭ, который учитывает субъективную оценку материального положения, состояния экономики, готовность к крупным покупкам, уже практически полгода держится на уровне начала 2000-х, передает finanz.ru.

По итогам второго квартала он составил минус 15 пунктов, говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

В новейшей российской истории были случаи, когда потребители чувствовали себя хуже - в 2008-09 гг, а также в 2015-16 гг, однако каждый раз это сопровождалось рецессией и экономическим шоком.

Но сейчас финансовая ситуация в стране одна из лучших за последние 10 лет, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: Росстат фиксирует позитивные темпы роста во всех базовых видах экономической деятельности - увеличивается розничный и оптовый товарооборот, снижается инфляция, бюджет профицитный, рубль стабилен, валютные резервы вернулись на докризисный уровень (518 млрд долларов).

И тем не менее мультипликативного эффекта на уровень и качество жизни населения нет. Позитивные сдвиги в экономической ситуации за последние 12 месяцев заметили лишь 12% россиян. Об улучшении собственного материального положения заявили еще меньше - 11%.

Практически каждый третий (32%) ждет дальнейшего падения своих доходов, 29% считают, что продолжит деградировать ситуация в экономике.

Почти половина населения - 49,8% - считают неблагоприятными условия для крупных покупок. Однако и откладывать на будущее подавляющее большинство также не может: 38% заявили, что условия для сбережений «скорее неблагоприятные», а 21,6% оценили их как «совсем неблагоприятные».

По уровню потребительской уверенности Россия вошла в топ слабейших экономик Европы: значения хуже во втором квартале зафиксированы в Болгарии, которая прочно удерживает статус беднейшей страны ЕС, и в Греции, которая в 2010-11 гг де-факто пережила банкротство по внешнему долгу.

Минэкономразвтия прогнозирует, что реальные доходы россиян выйдут в плюс по итогам 2019 года после падения на 10% за предыдущие пять лет.

Шансы на такое развитие событий есть, считает Остапкович: официальная инфляция, на которую корректируется номинальная сумма доходов, снижается, а 1 октября состоится индексация зарплат бюджетников.

По итогам года реальные доходы могут вырасти на 0,8-1,1%, прогнозирует Остапкович. Это, впрочем, компенсирует лишь одну десятую от рекордного с 1990-х провала уровня жизни.

Долгосрочный прогноз МЭР, рассчитанный до 2036 года, также не предполагает возвращения к ситуации «тучных лет»: в среднем ежегодно доходы будут увеличиваться на 2,4% - в 4 раза медленнее, чем в период с 2000 по 2008 гг и почти вдвое медленнее, чем в период с 2009 по 2013-й. Реальные зарплаты будут расти чуть быстрее - на 2,4-2,7% год, а к 2036-му году накопленным итогом прибавят 60%. В ценах 2018 года через 18 лет россияне будут зарабатывать в среднем 67500 рублей, или 900 долларов в месяц (МЭР закладывает курс в 75 рублей за доллар).

В результате к 2036 году заработки россиян лишь приблизятся к уровню Венгрии, где в прошлом году граждане в среднем получали 1082 доллара в месяц.