Максим Скавыш: «Пяст» нам по силам 16.07.2019, 18:56

Форвард БАТЭ поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Пястом».

Форвард БАТЭ Максим Скавыш поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Пястом».

– Думаем только о победе. Вместе с тем прекрасно понимаем, что будет очень тяжелая игра, поскольку обе команды хотят пройти дальше. К этому и готовимся.

– Что случилось с БАТЭ в первом тайме домашнего матча? Уж больно вы были не похожи на себя.

– Может, сказался чересчур большой груз ответственности. Возможно, просто перегорели. Самое главное, что мы вернулись в игру. После перерыва вышли, ясно понимая, как надо действовать. И получилось совсем по-другому, чем было в первой половине встречи.

– «Пяст» умеет играть на контратаках, но в Борисове действовал с позиции силы. Это не озадачило?

– Мы понимали: весь матч владеть инициативой не будем. Изначально готовились к тому, что контролировать мяч с поляками придется попеременно. Все же «Пяст» – чемпион своей страны. А такие титулы просто не завоевываются. Нам предстояло соперничать с очень умелой, хорошо организованной командой. И сильно заблуждаются те, кто считает, что БАТЭ должен был вести игру в течение всех 90 минут.

– В какой мере успех в субботнем противостоянии с «Торпедо-БелАЗом» поспособствовал возвращению нормального психологического фона в команде?

– Победы всегда приятны. Плюс в игре с жодинцами сделали то, что не получилось в матче с «Пястом». Нам удавались хорошие подачи, прессингуя, мы накрывали соперника на его половине поля. Та виктория придала уверенности, сил и хорошего настроения перед визитом в Польшу.

– После домашнего матча с поляками БАТЭ потерял нескольких ведущих исполнителей. Как считаешь, есть кому их качественно заменить?

– Начну с того, что состав у нас очень хороший. Да, Стас Драгун, Егор Филипенко по праву считаются лидерами коллектива. И их, конечно, будет не хватать. Однако все, кто выйдет на поле, приложат максимум усилий, чтобы отсутствие названных ребят не отразилось на команде. Впрочем, лишь время покажет, насколько это получится.

– Исправлять ситуацию придется в гостях...

– БАТЭ имеет богатый опыт матчей, когда оказывался в подобных передрягах. И ничего, прекрасно справлялся. Как по мне, нет никаких проблем в выездных играх.

– Правило гостевого гола никто не отменял. В Гливице кровь из носу нужно забивать.

– Не считаю это невозможным. К тому же, если бы мы сыграли в Борисове 0:0, такой счет тоже не был бы комфортным. В нашем нынешнем положении не вижу никакой проблемы. Давайте взглянем на результат 1:1 со стороны «Пяста». Как ему строить свою игру? Отсиживаться сзади перед родными трибунами? Не уверен, что это выход. Полагаю, ситуация одинаково сложная как для БАТЭ, так и для польского клуба.

– У тебя есть уверенность, что встреча в Гливице завершится с благополучным для БАТЭ исходом?

– Конечно, есть. Мы в себе уверены. Если такой уверенности нет, зачем лететь на матч? Понимаем, что «Пяст» нам по силам. Хотя и осознаем: в атаке у поляков хорошие исполнители, нужно быть с ними очень внимательными, – цитирует Скавыша официальный сайт БАТЭ.