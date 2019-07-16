ЕС пообещал санкции за провал переговоров по Венесуэле 16.07.2019, 20:23

Диалог представителей Мадуро и Гуайдо должен привести к проведению свободных выборов в Венесуэле.

Евросоюз пообещал "дальнейшее расширение" ограничительных мер в отношении Венесуэлы, если переговоры представителей главы этой страны Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо при посредничестве Норвегии "не принесут конкретных результатов". В Брюсселе уверены, что недавно возобновленные на карибском острове Барбадос переговоры "должны оставаться основным каналом преодоления кризиса", говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Федерики Могерини, обнародованном во вторник, 16 июля, передает DW.

По ее словам, стороны должны достичь договоренностей о "свободных выборах, к которым будут допущены международные наблюдатели", и о возобновлении деятельности соответствующих общественных институтов.

Кроме того, участники диалога должны заложить основу для "национального примирения и экономического восстановления", подчеркивается в документе.

Удручающая ситуация с правами человека

ЕС продолжит свои усилия по поддержке мирного избирательного процесса как пути выхода из венесуэльского кризиса. Эти шаги будут реализовываться, в том числе при посредничестве Международной контактной группы по Венесуэле и спецпредставителя ЕС по этой стране, экс-главы МИД Уругвая Энрике Иглесиаса.

Глава европейской дипломатии также осудила широко распространенные нарушения прав человека в Венесуэле. Могерини, в частности, напомнила о недавно опубликованном докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором отмечались подрыв верховенства закона в стране и разрушение демократических институтов. В качестве примера ухудшения правозащитной обстановки была приведена трагическая история со смертью офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, гибель которого Группа Лимы связала с применением к нему пыток.

ЕС готов начать работу по применению целевых санкций в отношении сотрудников органов госбезопасности, причастных к применению пыток и прочим серьезным нарушениям прав человека, указывается в заявлении Федерики Могерини.

В конце июня после трехдневного визита в Венесуэлу Мишель Бачелет назвала ситуацию с правами человека в Венесуэле "серьезной". Она сообщила, что договорилась с правительством страны о назначении двух уполномоченных по правам человека, которые будут наблюдать за развитием ситуации в Венесуэле и давать правительству рекомендации по ее улучшению.