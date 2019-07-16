Декреты Лукашенко подкорректировали под Налоговый кодекс 1 16.07.2019, 21:20

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Диктатор подписал декрет №4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов.

Документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года, передает nn.by.

Необходимость изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке.

Приведены в соответствие также нормы касательно отмены права местных Советов «депутатов» увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога за земельные участки, занятые такими объектами. Предусмотрены поправки в части снятия запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на сайте информации об интернет-магазинах.

Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования.