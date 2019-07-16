закрыть
16 июля 2019, вторник, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Кандидат на пост главы Пентагона выступил за ядерное сдерживание РФ

  • 16.07.2019, 21:31
Марк Эспер

Марк Эспер также пообещал продолжать противостояние попыткам РФ вмешаться в американские выборы.

Ядерное оружие — один из главных факторов противостояния «агрессии России». Об этом на посвященных его назначению на пост министра обороны слушаниях в сенате заявил выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер. Его письменные ответы на вопросы сенаторов опубликованы на сайте верхней палаты конгресса, передает РБК.

«На мой взгляд, поддержание боеспособности обычных и ядерных сил вместе с нашими союзниками — один из самых эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии», — заявил кандидат. Эспер отметил, что не хочет спекулировать на теме российского сдерживания, однако состояние сил США и НАТО «критически важно» в вопросе противостояния с Россией и Китаем.

Он также заявил, что США находятся с этими двумя странами в состоянии кибервойны. По мнению Эспера, Россия и Китай пытаются украсть американские технологии и распространяют дезинформацию. Кандидат на пост руководителя оборонного ведомства также пообещал продолжать противостояние попыткам России вмешаться в американские выборы.

Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры министра армии Эспера на пост главы Пентагона 21 июня, через несколько дней он стал и.о. министра обороны. 15 июля Белый дом официально выдвинул Эсперта на пост.


популярное за неделю

Мнение

Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович
Большая головная боль Кремля
Большая головная боль Кремля Лилия Шевцова
«Бог войны» в Минске
«Бог войны» в Минске Константин Скуратович