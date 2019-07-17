Пять фильмов, которые стоит посмотреть летом 17.07.2019, 15:58

Каждый найдет фильм для себя.

Лето – это прекрасное время для отдыха и путешествий, но не стоит забывать, что это и самое жаркое время года. Именно в те случаи, когда прогулки и поездки невозможны и, когда на солнце человеку легко свариться, на помощь приходит старое, но любимое кино. Сайт sm-news.ru составил подборку фильмов для просмотра в жаркую погоду.

«Король лев»

Нет, мы поговорим не о мультфильме Диснея, а об одном из самых успешных проектов 2019 года – полноценной хронометражке «Король лев». Хоть история повторяет предшественника, но согласитесь, что ее можно пересматривать вновь и вновь, тем более, что графика приятно удивит любителей приключений Симбы. Также отметим, что данная картина будет длиннее оригинала на 30 минут, так что как знать, может, нас ждет какое-то неожиданное продолжение. Ну а пока, это явный фаворит подборки.

«Проклятие Аннабель 3»

Любители ужасов двигайтесь ближе к экрану и готовьте попкорн, потому что этот фильм не оставит вас равнодушными. Для тех, кто не в курсе, о чем идет речь, кратко объясню. Проклятая кукла две части назад кочевала из дома в дома и, скажем так, приносила некоторые неудобства (если вы понимаете, о чем я). Теперь же режиссеры фильма решили, что в центре внимание будет не только кукла, а и семья, борющейся с паронормальным – Уорренов. Теперь против вселенского зла предстоит сразиться 12-летней девочке, ее подружке, а расхлебывать все, как всегда, будут взрослые. Ну что ж, посмотрим, что победит на этот раз (ибо плохие концы стали уже традицией для кинематографа).

«Алладин»

Переходим от ужасов к фантастике, причем какой… Фильм Гая Ричи, к тому же, в жанре мюзикл, в основу которого лег мультфильм 1992 года, расскажет нам о приключениях одинокого вора-бродяги Алладина, который по случайности станет хозяином волшебной лампы с Джином. Фильм о дружбе, любви и доброте обязателен к просмотру всем, кто хочет получить долю позитива и послушать, как поет Уилл Смит.

«Отпетые мошенницы»

Кто любит комедии с женщинами? Этот фильм точно для вас. В центре внимания две мошенницы абсолютно разных взглядов на жизнь и работу, но судьба сводит их вместе и начинается настоящая охота двух хищниц за сердцем и кошельком одного миллионера. Эта кинолента считается ремейком на фильм «Отпетые мошенники», но кто круче выглядит в роли плохишей решать вам.

«За мечтой»

Все было, но этого фильма явно не хватало в нашей подборке. История о современной Золушке и о том, как нужно идти к своим целям, вопреки всем преградам. Фильм из разряда «Звезда родилась» рассказываем нам о жизни обычной девчонки из маленького города, которая всегда мечтала стать звездой. Легкий, незамысловатый сюжет с доброй и позитивной историей достоин вашего внимания и просмотра.