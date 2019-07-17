Очередной парад: в Минске снова перекроют движение транспорта 8 17.07.2019, 20:45

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Дорожное движение будут перекрывать 18 и 20 июля.

В центре Минска запланирован очередной парад – на этот раз ко Дню пожарной службы Беларуси, вследствие которого в городе вновь будут перекрывать дорожное движение. Репетиция пройдет 18 июля, а сам парад работников Министерства по чрезвычайным ситуациям – 20-го.

По этой причине 18 июля будет перекрыто движение с 2:30 до 4:00 на улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а с 4:00 до 06:00 на проспекте Независимости от улицы Купалы до Козлова, сообщили в минской ГАИ.

20 июля движение перекроют с 7:30 до 8:30 по улице Купалы от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а с 10:30 до 12:00 на проспекте Независимости от улицы Купалы до Козлова.

ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.