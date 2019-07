Белоруска в Австралии: Здесь можно вообще не работать 10 17.07.2019, 20:55

Белоруска переехала в Австралию и делится фактами, в которые сложно поверить.

Случается, приедешь пусть даже в соседний город, а там — бац! — что-то новенькое. И сразу так впечатляешься, будто в параллельном мире побывал. А что говорить, если человек собрал чемоданы и отправился в другое полушарие Земли — прямиком в объятия кенгуру, коал и улыбчивых аборигенов с бумерангами. Вот уж где раздолье для открытий.

Автор AdMe.ru влюбилась и ради молодого человека совершила полукругосветку: взлетела в родной Беларуси, а приземлилась в Австралии. Прожив там 2 года, она наcобирала немало любопытных историй и сегодня делится ими с читателями.

Все началось, когда на 24-й день рождения родители подарили мне экскурсионный тур по Греции. 90 % нашей свежесформированной тусовки составляли именно австралийцы, потому что побывать в Европе — мечта и цель каждого дееспособного жителя Австралии и они готовы потратить на нее весь свой отпуск.

Именно в этой поездке я познакомилась со своим будущим мужем. Сначала это были отношения на расстоянии, но через год мы решили, что я перебираюсь к нему.

В целом жизнь в чужой стране меня не пугала: после школы я училась за границей, но вот конкретно к Австралии я отнеслась настороженно. И хоть и слышала фразу "Все в Австралии хочет тебя убить", решила, что раз буду жить в Сиднее в многоквартирном доме, то все "прелести" дикой природы вроде змей в обуви, пауков на подушке и крокодилов, клацающих зубами около щиколоток, до меня не доберутся.

Прибыв в Австралию, я поняла, что тут есть на что обратить внимание и без пауков с крокодилами. После переезда сюда я начала вести что-то вроде дневника наблюдений и сейчас с радостью поделюсь с вами своими открытиями.

Еда

Здесь кафешки закрываются ровно в 15:00. Я не могла поверить, что после этого времени австралийцам не нужен кофе. Теперь уже привыкла. Владельцы пабов тоже удивляют: если ты опрометчиво проголодаешься через некоторое время после обеда и зайдешь в паб, чтобы перекусить, — натолкнешься на отказ, потому что кухня закрыта до ужина.

В магазинах полно товаров с маркировкой half price. Каждую неделю продавцы выбирают для участия в акции новых «претендентов», и эти товары можно купить со скидкой 50 % в течение ближайших 7 дней. К качеству и сроку годности не подкопаться — все в полном порядке, просто производители так стимулируют спрос.

Во всех продуктовых магазинах Австралии есть отдел мясных продуктов из кенгурятины — стейк, фарш, сосиски. Однако выращивать кенгуру в искусственных условиях противозаконно, то есть на прилавках — мясо диких кенгуру, которых отстреливают фермеры.

Кстати, в Австралии количество кенгуру превышает численность населения страны. Пиковую активность эти мохнатые прыгуны проявляют в темное время суток, часто выскакивая на дорогу. Вдоль всех дорог стоят заграждения и заборы, но кенгуру умудряются перемахивать и через них. Именно поэтому ночью ездить за рулем настоятельно не рекомендуется.

Периодически нас приглашают на домашний ужин друзья. И раз от раза звучит вопрос: «Ты хочешь стейк с салатом или овощами?» Казалось бы, салат ведь из овощей? А для австралийцев это два разных понятия. Салат — это нарезанные свежие овощи, а овощи — это запеченные в духовке картошка, морковь и брокколи. Съесть стейк и с салатом, и с овощами будет просто дерзким поступком. Нужно обязательно выбрать.

А еще Австралия — страна с аллергией на орехи, лактозу и глютен. Здесь каждый третий пьет кофе с соевым молоком или ест специальный хлеб без глютена, а детям запрещено приносить в школу еду, содержащую орехи. Ведь если твой ребенок угостит ими одноклассника, того может раздуть от аллергии.

Традиционные австралийские блюда очень похожи на британские. Здесь популярны мясные пироги — маленькие «тарелочки» из теста с начинкой, напоминающей гуляш. Продаются на каждом шагу и очень хорошо справляются с «ролью» сытного обеда. В пабах обычное меню: шницели с картошкой фри, стейки (очень вкусные всегда) либо бургеры.

В Австралии Рождество празднуется так же, как и в Европе, — в декабре, только здесь это самое жаркое время. Впору наряжать не елку, а кондиционер, потому что без его освежающих дуновений праздник не в радость. К столу австралийцы готовят торт «Павлова» (причем с ударением на «о»). Выглядит это как толстые слои меренги, покрытые взбитыми сливками и свежими ягодами — малиной, черникой или клубникой. Десерт назвали в честь русской балерины Анны Павловой: она гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.

Здоровый образ жизни

Ежедневно вас окружают сильные мотиваторы — очень много красивых, подтянутых людей. Кто-то серфит на волнах, кто-то катается на лошади либо гуляет по трекинговым дорожкам, рассекает на скейте или играет в пляжный волейбол. Меня поразило, что пляжи в Австралии — на любой вкус. Лично мы встречали пляжи для собак, нудистские и так называемый little bay (куда приезжают с маленькими детьми).

Спорт 3 раза в неделю в Австралии рекомендуют пожилым либо людям с хроническими заболеваниями и совсем новичкам. Тренироваться всю неделю напролет — норма для австралийцев. Нагрузки не тяжелые, но минимум минут 30 в день они себе посвящают. И своих детей приобщают к спорту.

Однажды нас позвали в гости в городок Таунсвилл. Мы прибыли вечером, часов в 5. Проезжаем по улицам, смотрим — гора. Прямо в городе, да. Интересный у них ландшафт... И по этой горе, как муравьи, взбираются люди. Очень много людей, причем разного возраста. Например, по каменистой дороге шустро поднималась женщина с младенцем в слинге, а за ней — пара-тройка старичков, которые, несмотря на свой возраст, держали бодрый темп. Мне потом объяснили, что у местных это традиционный вечерний моцион — «покорить высоту».

В Австралии почти не курят. Это уже много лет как стало частью культуры местных жителей. А государство только поощряет отказ от сигарет, взвинтив на них цены в магазинах ($ 25 за пачку). Закурить перед австралийцем по эффекту будет так же, как поджечь 50-долларовую купюру. Здесь менталитет такой: если ты куришь, то либо богач, либо покупаешь сигареты вместо еды и одежды. Кстати, если человек не спросил разрешения у окружающих закурить в их присутствии, его посчитают дурно воспитанным.

Любой неместный алкоголь здесь влетит в копеечку. Самый дешевый продается за пределами Австралии, а если уж очень хочется выпить на территории, проще закупаться в Duty Free с его не самыми гуманными ценами.

Традиции и привычки

Австралия — молодая страна, и каких-то «бородатых» традиций тут особо не найдешь. Но есть одна, на мой взгляд, особенно «австралийская»: каждому родившемуся младенцу дарят мягкую овечью шкурку. Сначала она может выполнять роль переносной кроватки, а когда ребенок вырастет, ее можно использовать как предмет интерьера — шкурку стелят на диван либо украшают ею комнату.

Те самые угги, которые завоевали весь мир как удобная и теплая уличная обувь, самими австралийцами в большинстве случаев используются вместо домашних тапочек. В здешних домах нет батарей, поэтому зимой (июнь — август) все ходят по дому в уггах, свитерах и кутаются в теплые пледики.

Кстати, угги — не только обувь, но и отличный сувенир. Туристы приезжают в Австралию и обнаруживают в местных магазинах весьма своеобразный ассортимент памятных подарков: чесалки для спины, сделанные из настоящей кенгуриной лапы с коготками, угги всех размеров (вплоть до размера брелока), таблички в форме дорожных знаков, веджимайт (национальное блюдо), а также stubby holders — термонасадки на бутылки пива, чтобы те не нагревались, пока люди держат их в руках.

Жители Австралии очень любят свои шлепанцы. В гардеробе у среднестатистического австралийца существует только 2 вида обуви: кроссовки и шлепанцы-вьетнамки (хотя кроссовки они держат на случай, если им запретят прийти в шлепках).

Вьетнамки в Австралии называются thongs, что в переводе с британского английского означает «стринги». Летом, гуляя по городам Европы, очень легко вычислить туриста из Австралии: он будет в своих любимых резиновых «стрингах», даже если пляжа рядом нет и в помине.

Австралийцы не приверженцы рабочего графика «белка в колесе». Работать в выходной они не желают даже за двойную оплату (которая, к слову, установлена на госуровне). Австралиец скорее помчится на пляж или устроит барбекю. И уж точно не пожертвует своей любимой воскресной «сессией» — это такая традиция у мужчин по воскресеньям собираться в пабе и пить местное пиво весь день напролет.

Одно из самых приятных открытий — местная привычка здороваться на улицах с незнакомцами. После наших реалий, когда тебя могут проигнорировать даже соседи по подъезду, слышать, как твои австралийские друзья приветствуют случайных прохожих, по меньшей мере удивительно. И я не о деревеньках, где все друг друга знают, а о крупных городах. Если улица умеренно пуста и находится не в центре мегаполиса, то обычное дело, когда совершенно незнакомые друг другу группы людей перекидываются на ходу: «Hello, how are you?» — «Good, thanks, you?» — «Good!»

Кстати, у местных жителей есть любимые выражения, которые показывают их отношение к жизни. Поговорка «She’ll be apples» (буквально «Она будет яблочками») означает «Все будет хорошо». Вы услышите ее, если переживаете за исход какого-то события, а окружающие хотят вас подбодрить. Или вот фразы, которые звучат рядом с вами буквально сутки напролет: «No worries» («Не стоит беспокоиться»), «Take your time» («Время есть, не торопись»), «Take it easy» («Смотри на мир проще, не нагнетай»). Видимо, это и есть причина австралийской доброжелательности. Я иностранка, но ни разу не ощутила в свой адрес настороженности или неприязни, только улыбки и «No worries».

Природа

Море Квинсленда за счет более теплого климата по цвету скорее коричневое, чем голубое, и вовсе не такое прозрачное, как, например, в Сиднее. В его водах можно встретить и акулу, и крокодила. Поэтому ставят заграждающие сетки. Понятно, они не спасут от зубастых, но есть негласное правило: «Не хочешь, чтобы тебя съели, — не купайся ночью». А днем крокодилы нападают редко.

Здесь более опасны другие существа — маленькие медузы Bluebottle, которые жалят тысячи людей ежегодно, и крошечная (размером чуть больше 1 см) медуза ируканджи. Если она ужалит человека, то это сразу реанимация на несколько дней и ужасные боли, от которых нет спасения. Летальный исход тоже, к сожалению, возможен.

Кстати, на каждом пляже в Австралии стоит что-то похожее на почтовый ящик и в нем — бутылочка уксуса, чтобы сразу можно было полить на ужаленный медузой участок кожи.

Семейный уклад

Что касается личных отношений, то в Австралии — ситуация, непривычная нашему менталитету. Количество женщин и мужчин практически одинаковое, и это сказывается на стиле их жизни.

Если славянки в большинстве своем живут в атмосфере конкуренции, то австралийки гораздо увереннее в себе и придирчивее в выборе мужчин. Австралийцы же не такие требовательные и относятся ощутимо заботливее к женщинам. Мужчины здесь запросто стирают, готовят, убирают и берут декретный отпуск.

Высокий уровень жизни поощряет желание австралийцев заводить много детей. Они убеждены, что чем больше семья, тем веселее, поэтому семьи здесь огромные. К примеру, у моего молодого человека 30 племянников и племянниц, то есть его семья — это примерно три футбольные команды или под завязку заполненная группа в нашем детском саду.

В таких семьях есть еще одна интересная особенность, которую я называю «синхронное деторождение»: молодые женщины — родственницы стараются рожать малышей в одно и то же время, чтобы те могли вместе играть, вместе пошли в школу и в целом по жизни были дружнее. Чаще всего у братьев и сестер разница в возрасте — 1 год. То есть матери идут в декрет сразу лет на 5, чтобы родить нескольких детей.

В возрасте примерно 20 лет австралийцы берут ипотеку и покупают свой первый дом. Обычно они не могут позволить себе хороший район поблизости (с налаженным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой), поэтому выбирают недвижимость по средствам, запросто в другом штате.

Первый дом — это инвестиция. Его сдают в аренду и тем самым потихоньку окупают затраты на ипотеку. Спустя время стоимость дома вырастает на рынке недвижимости и его продают. Получают прибыль и вкладывают полученные деньги в покупку нового дома — побольше и в месте получше. На этот раз хозяева заселяются в свое приобретение, живут там сколько захотят, могут даже обзавестись детьми, а потом продают и этот дом, чтобы купить третий.

Помощь государства

Что касается господдержки, то я приведу пару впечатляющих примеров. Во-первых, в Австралии стать бомжом технически невозможно, потому что существует фонд поддержки безработных. Благодаря фонду, человек может вообще не работать и получать достаточную помощь от социальных служб. Я как-то спросила у одного бездомного, сидящего на грязном спальнике посреди улицы, почему он так живет, ведь государство может дать ему жилье. А он ответил, что ему лень заполнять анкеты и стоять в очередях.

Приехав сюда и почитав местные новости, я с удивлением узнала, что австралийская армия помогает своим сотрудницам оплатить пластику груди и всем сотрудникам — операцию по смене пола. Правда, это происходит не по капризу желающего, а по медицинским показаниям. К примеру, если женщина работает на армию и вдруг получила производственную травму в верхней части туловища либо впала в депрессию из-за того, что ее грудь не так красива, как у других женщин, с которыми приходится работать, она вправе рассчитывать на финансовую помощь. Армия охотно осчастливит своих сотрудников и поддержит их моральный дух. Представители Минобороны называют это «неотъемлемой частью срока службы».