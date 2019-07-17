закрыть
17 июля 2019, среда, 22:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белоруска в Австралии: Здесь можно вообще не работать

10
  • 17.07.2019, 20:55
  • 4,276

Белоруска переехала в Австралию и делится фактами, в которые сложно поверить.

Случается, приедешь пусть даже в соседний город, а там — бац! — что-то новенькое. И сразу так впечатляешься, будто в параллельном мире побывал. А что говорить, если человек собрал чемоданы и отправился в другое полушарие Земли — прямиком в объятия кенгуру, коал и улыбчивых аборигенов с бумерангами. Вот уж где раздолье для открытий.

Автор AdMe.ru влюбилась и ради молодого человека совершила полукругосветку: взлетела в родной Беларуси, а приземлилась в Австралии. Прожив там 2 года, она наcобирала немало любопытных историй и сегодня делится ими с читателями.

Все началось, когда на 24-й день рождения родители подарили мне экскурсионный тур по Греции. 90 % нашей свежесформированной тусовки составляли именно австралийцы, потому что побывать в Европе — мечта и цель каждого дееспособного жителя Австралии и они готовы потратить на нее весь свой отпуск.

Именно в этой поездке я познакомилась со своим будущим мужем. Сначала это были отношения на расстоянии, но через год мы решили, что я перебираюсь к нему.

В целом жизнь в чужой стране меня не пугала: после школы я училась за границей, но вот конкретно к Австралии я отнеслась настороженно. И хоть и слышала фразу "Все в Австралии хочет тебя убить", решила, что раз буду жить в Сиднее в многоквартирном доме, то все "прелести" дикой природы вроде змей в обуви, пауков на подушке и крокодилов, клацающих зубами около щиколоток, до меня не доберутся.

Прибыв в Австралию, я поняла, что тут есть на что обратить внимание и без пауков с крокодилами. После переезда сюда я начала вести что-то вроде дневника наблюдений и сейчас с радостью поделюсь с вами своими открытиями.

Еда

Здесь кафешки закрываются ровно в 15:00. Я не могла поверить, что после этого времени австралийцам не нужен кофе. Теперь уже привыкла. Владельцы пабов тоже удивляют: если ты опрометчиво проголодаешься через некоторое время после обеда и зайдешь в паб, чтобы перекусить, — натолкнешься на отказ, потому что кухня закрыта до ужина.

В магазинах полно товаров с маркировкой half price. Каждую неделю продавцы выбирают для участия в акции новых «претендентов», и эти товары можно купить со скидкой 50 % в течение ближайших 7 дней. К качеству и сроку годности не подкопаться — все в полном порядке, просто производители так стимулируют спрос.

Во всех продуктовых магазинах Австралии есть отдел мясных продуктов из кенгурятины — стейк, фарш, сосиски. Однако выращивать кенгуру в искусственных условиях противозаконно, то есть на прилавках — мясо диких кенгуру, которых отстреливают фермеры.

Кстати, в Австралии количество кенгуру превышает численность населения страны. Пиковую активность эти мохнатые прыгуны проявляют в темное время суток, часто выскакивая на дорогу. Вдоль всех дорог стоят заграждения и заборы, но кенгуру умудряются перемахивать и через них. Именно поэтому ночью ездить за рулем настоятельно не рекомендуется.

Периодически нас приглашают на домашний ужин друзья. И раз от раза звучит вопрос: «Ты хочешь стейк с салатом или овощами?» Казалось бы, салат ведь из овощей? А для австралийцев это два разных понятия. Салат — это нарезанные свежие овощи, а овощи — это запеченные в духовке картошка, морковь и брокколи. Съесть стейк и с салатом, и с овощами будет просто дерзким поступком. Нужно обязательно выбрать.

А еще Австралия — страна с аллергией на орехи, лактозу и глютен. Здесь каждый третий пьет кофе с соевым молоком или ест специальный хлеб без глютена, а детям запрещено приносить в школу еду, содержащую орехи. Ведь если твой ребенок угостит ими одноклассника, того может раздуть от аллергии.

Традиционные австралийские блюда очень похожи на британские. Здесь популярны мясные пироги — маленькие «тарелочки» из теста с начинкой, напоминающей гуляш. Продаются на каждом шагу и очень хорошо справляются с «ролью» сытного обеда. В пабах обычное меню: шницели с картошкой фри, стейки (очень вкусные всегда) либо бургеры.

В Австралии Рождество празднуется так же, как и в Европе, — в декабре, только здесь это самое жаркое время. Впору наряжать не елку, а кондиционер, потому что без его освежающих дуновений праздник не в радость. К столу австралийцы готовят торт «Павлова» (причем с ударением на «о»). Выглядит это как толстые слои меренги, покрытые взбитыми сливками и свежими ягодами — малиной, черникой или клубникой. Десерт назвали в честь русской балерины Анны Павловой: она гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.

Здоровый образ жизни

Ежедневно вас окружают сильные мотиваторы — очень много красивых, подтянутых людей. Кто-то серфит на волнах, кто-то катается на лошади либо гуляет по трекинговым дорожкам, рассекает на скейте или играет в пляжный волейбол. Меня поразило, что пляжи в Австралии — на любой вкус. Лично мы встречали пляжи для собак, нудистские и так называемый little bay (куда приезжают с маленькими детьми).

Спорт 3 раза в неделю в Австралии рекомендуют пожилым либо людям с хроническими заболеваниями и совсем новичкам. Тренироваться всю неделю напролет — норма для австралийцев. Нагрузки не тяжелые, но минимум минут 30 в день они себе посвящают. И своих детей приобщают к спорту.

Однажды нас позвали в гости в городок Таунсвилл. Мы прибыли вечером, часов в 5. Проезжаем по улицам, смотрим — гора. Прямо в городе, да. Интересный у них ландшафт... И по этой горе, как муравьи, взбираются люди. Очень много людей, причем разного возраста. Например, по каменистой дороге шустро поднималась женщина с младенцем в слинге, а за ней — пара-тройка старичков, которые, несмотря на свой возраст, держали бодрый темп. Мне потом объяснили, что у местных это традиционный вечерний моцион — «покорить высоту».

В Австралии почти не курят. Это уже много лет как стало частью культуры местных жителей. А государство только поощряет отказ от сигарет, взвинтив на них цены в магазинах ($ 25 за пачку). Закурить перед австралийцем по эффекту будет так же, как поджечь 50-долларовую купюру. Здесь менталитет такой: если ты куришь, то либо богач, либо покупаешь сигареты вместо еды и одежды. Кстати, если человек не спросил разрешения у окружающих закурить в их присутствии, его посчитают дурно воспитанным.

Любой неместный алкоголь здесь влетит в копеечку. Самый дешевый продается за пределами Австралии, а если уж очень хочется выпить на территории, проще закупаться в Duty Free с его не самыми гуманными ценами.

Традиции и привычки

Австралия — молодая страна, и каких-то «бородатых» традиций тут особо не найдешь. Но есть одна, на мой взгляд, особенно «австралийская»: каждому родившемуся младенцу дарят мягкую овечью шкурку. Сначала она может выполнять роль переносной кроватки, а когда ребенок вырастет, ее можно использовать как предмет интерьера — шкурку стелят на диван либо украшают ею комнату.

Те самые угги, которые завоевали весь мир как удобная и теплая уличная обувь, самими австралийцами в большинстве случаев используются вместо домашних тапочек. В здешних домах нет батарей, поэтому зимой (июнь — август) все ходят по дому в уггах, свитерах и кутаются в теплые пледики.

Кстати, угги — не только обувь, но и отличный сувенир. Туристы приезжают в Австралию и обнаруживают в местных магазинах весьма своеобразный ассортимент памятных подарков: чесалки для спины, сделанные из настоящей кенгуриной лапы с коготками, угги всех размеров (вплоть до размера брелока), таблички в форме дорожных знаков, веджимайт (национальное блюдо), а также stubby holders — термонасадки на бутылки пива, чтобы те не нагревались, пока люди держат их в руках.

Жители Австралии очень любят свои шлепанцы. В гардеробе у среднестатистического австралийца существует только 2 вида обуви: кроссовки и шлепанцы-вьетнамки (хотя кроссовки они держат на случай, если им запретят прийти в шлепках).

Вьетнамки в Австралии называются thongs, что в переводе с британского английского означает «стринги». Летом, гуляя по городам Европы, очень легко вычислить туриста из Австралии: он будет в своих любимых резиновых «стрингах», даже если пляжа рядом нет и в помине.

Австралийцы не приверженцы рабочего графика «белка в колесе». Работать в выходной они не желают даже за двойную оплату (которая, к слову, установлена на госуровне). Австралиец скорее помчится на пляж или устроит барбекю. И уж точно не пожертвует своей любимой воскресной «сессией» — это такая традиция у мужчин по воскресеньям собираться в пабе и пить местное пиво весь день напролет.

Одно из самых приятных открытий — местная привычка здороваться на улицах с незнакомцами. После наших реалий, когда тебя могут проигнорировать даже соседи по подъезду, слышать, как твои австралийские друзья приветствуют случайных прохожих, по меньшей мере удивительно. И я не о деревеньках, где все друг друга знают, а о крупных городах. Если улица умеренно пуста и находится не в центре мегаполиса, то обычное дело, когда совершенно незнакомые друг другу группы людей перекидываются на ходу: «Hello, how are you?» — «Good, thanks, you?» — «Good!»

Кстати, у местных жителей есть любимые выражения, которые показывают их отношение к жизни. Поговорка «She’ll be apples» (буквально «Она будет яблочками») означает «Все будет хорошо». Вы услышите ее, если переживаете за исход какого-то события, а окружающие хотят вас подбодрить. Или вот фразы, которые звучат рядом с вами буквально сутки напролет: «No worries» («Не стоит беспокоиться»), «Take your time» («Время есть, не торопись»), «Take it easy» («Смотри на мир проще, не нагнетай»). Видимо, это и есть причина австралийской доброжелательности. Я иностранка, но ни разу не ощутила в свой адрес настороженности или неприязни, только улыбки и «No worries».

Природа

Море Квинсленда за счет более теплого климата по цвету скорее коричневое, чем голубое, и вовсе не такое прозрачное, как, например, в Сиднее. В его водах можно встретить и акулу, и крокодила. Поэтому ставят заграждающие сетки. Понятно, они не спасут от зубастых, но есть негласное правило: «Не хочешь, чтобы тебя съели, — не купайся ночью». А днем крокодилы нападают редко.

Здесь более опасны другие существа — маленькие медузы Bluebottle, которые жалят тысячи людей ежегодно, и крошечная (размером чуть больше 1 см) медуза ируканджи. Если она ужалит человека, то это сразу реанимация на несколько дней и ужасные боли, от которых нет спасения. Летальный исход тоже, к сожалению, возможен.

Кстати, на каждом пляже в Австралии стоит что-то похожее на почтовый ящик и в нем — бутылочка уксуса, чтобы сразу можно было полить на ужаленный медузой участок кожи.

Семейный уклад

Что касается личных отношений, то в Австралии — ситуация, непривычная нашему менталитету. Количество женщин и мужчин практически одинаковое, и это сказывается на стиле их жизни.

Если славянки в большинстве своем живут в атмосфере конкуренции, то австралийки гораздо увереннее в себе и придирчивее в выборе мужчин. Австралийцы же не такие требовательные и относятся ощутимо заботливее к женщинам. Мужчины здесь запросто стирают, готовят, убирают и берут декретный отпуск.

Высокий уровень жизни поощряет желание австралийцев заводить много детей. Они убеждены, что чем больше семья, тем веселее, поэтому семьи здесь огромные. К примеру, у моего молодого человека 30 племянников и племянниц, то есть его семья — это примерно три футбольные команды или под завязку заполненная группа в нашем детском саду.

В таких семьях есть еще одна интересная особенность, которую я называю «синхронное деторождение»: молодые женщины — родственницы стараются рожать малышей в одно и то же время, чтобы те могли вместе играть, вместе пошли в школу и в целом по жизни были дружнее. Чаще всего у братьев и сестер разница в возрасте — 1 год. То есть матери идут в декрет сразу лет на 5, чтобы родить нескольких детей.

В возрасте примерно 20 лет австралийцы берут ипотеку и покупают свой первый дом. Обычно они не могут позволить себе хороший район поблизости (с налаженным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой), поэтому выбирают недвижимость по средствам, запросто в другом штате.

Первый дом — это инвестиция. Его сдают в аренду и тем самым потихоньку окупают затраты на ипотеку. Спустя время стоимость дома вырастает на рынке недвижимости и его продают. Получают прибыль и вкладывают полученные деньги в покупку нового дома — побольше и в месте получше. На этот раз хозяева заселяются в свое приобретение, живут там сколько захотят, могут даже обзавестись детьми, а потом продают и этот дом, чтобы купить третий.

Помощь государства

Что касается господдержки, то я приведу пару впечатляющих примеров. Во-первых, в Австралии стать бомжом технически невозможно, потому что существует фонд поддержки безработных. Благодаря фонду, человек может вообще не работать и получать достаточную помощь от социальных служб. Я как-то спросила у одного бездомного, сидящего на грязном спальнике посреди улицы, почему он так живет, ведь государство может дать ему жилье. А он ответил, что ему лень заполнять анкеты и стоять в очередях.

Приехав сюда и почитав местные новости, я с удивлением узнала, что австралийская армия помогает своим сотрудницам оплатить пластику груди и всем сотрудникам — операцию по смене пола. Правда, это происходит не по капризу желающего, а по медицинским показаниям. К примеру, если женщина работает на армию и вдруг получила производственную травму в верхней части туловища либо впала в депрессию из-за того, что ее грудь не так красива, как у других женщин, с которыми приходится работать, она вправе рассчитывать на финансовую помощь. Армия охотно осчастливит своих сотрудников и поддержит их моральный дух. Представители Минобороны называют это «неотъемлемой частью срока службы».


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович