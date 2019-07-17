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США заявили о сборе российскими С-400 разведданных об истребителях F-35

  • 17.07.2019, 21:49
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Американские истребители F-35 не смогут сосуществовать в Турции вместе с зенитно-ракетными системами С-400.

Американские истребители F-35 не смогут сосуществовать в Турции вместе с зенитно-ракетными системами С-400 из-за того, что российские «Триумфы» будут собирать разведданные о самолетах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, передает РБК.

«К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35. F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — следует из сообщения.


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