Поляки хотят открыть авиарейс Гродно — Варшава 5 18.07.2019, 22:20

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Об этом сообщил замминистра МИД Польши.

Поляки хотят открыть регулярный авиарейс Гродно — Варшава. Об этом рассказал замминистра МИД Польши Мартин Пшидач, будучи с визитом в Гродно, сообщает «Перспектива».

Польский дипломат подчеркнул, что граждане Польши желают, чтобы маршрутов до Гродно стало больше. Гродненские власти подтвердили возможность подобного авиарейса после прихода в обуховский аэропорт лоукостера. Сегодня ведутся активные переговоры с представителями бюджетных авиакомпаний Венгрии, Ирландии и Польши.

Предполагается, что пришедший лоукостер организует регулярные рейсы по востребованным направлениям. Иностранным авиакомпаниям интересен аэропорт рядом с безвизовым Гродно из-за потенциального потока путешественников из Белостока, в котором нет своего аэровокзала.