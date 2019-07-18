Польша не пригласила Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны 1 18.07.2019, 22:54

В Польше сочли приглашение президента РФ на мероприятия неуместным.

Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось. Это подтвердил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин, сообщает «Польское радио».

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил политик. По его словам, ожидается также приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.