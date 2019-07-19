Откуда у диктатора роскошные лимузины? 9 19.07.2019, 8:23

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Группа исследователей заявляет, что разгадала эту тайну.

"Собственно говоря, экспорт товаров роскоши в Северную Корею запрещен. Тем не менее, на официальных приемах правитель Ким Чен Ын регулярно появляется на лимузинах. Группа исследователей заявляет, что разгадала эту тайну", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgmeine Zeitung (перевод – inopressa.ru).

"14 июня 2018 года в Роттердаме в море вышло грузовое судно, на борту которого находились два бронированных лимузина Mercedes с описанием S600 Long Guard, цена каждого из которых составляла около 500 тыс. евро, - повествует журналист Патрик Вельтер. - После долгого путешествия через Далянь в Китае, Осаку в Японии и Пусан в Южной Корее след обоих контейнеров потерялся. Из Пусана корабль DN5505 под флагом Того перевозил контейнеры якобы в направлении российского порта Находка. Прибыло ли туда судно, неизвестно. (...) 1 октября система обнаружения местонахождения корабля перестала подавать сигнал. Одновременно, как сообщали СМИ, в начале октября из Пхеньяна в российский Владивосток летали три тяжелых транспортных самолета северокорейской авиакомпании Air Koryo. Три месяца спустя, в январе 2019 года, северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые увидели в Пхеньяне на лимузине Mercedes-Maybach S600 Guard".

Эксперты американского Центра перспективных оборонных исследований опубликовали исследование, согласно которому "контроль над запретом экспорта товаров роскоши в Северную Корею, введенный США еще в 2006 году, осуществляется крайне недостаточно. В период с 2015 по 2017 год в экспорт товаров роскоши в Северную Корею было вовлечено 90 стран", говорится в статье.

"Небрежный контроль за экспортом вызывает другие вопросы, - отмечает издание. - Если в Пхеньян можно контрабандным путем доставить контейнеры с лимузинами, то тогда путь свободен и для товаров военного назначения. Различные предприятия, которые были вовлечены в перевозку автомобилей Maybach, замешаны, согласно исследованию, и в нарушении запретов на экспорт других товаров в Северную Корею. В указанный период только из России в Северную Корею было доставлено 803 автомобиля класса люкс в рамках 82 поставок. Такие выводы авторы исследования сделали на основе торговой статистики".

"Из России, среди прочего, поставлялись автомобили марок Mercedes-Benz, Toyota, Lexus и Nissan. Большая часть приходится на российского производителя УАЗ. В качестве стран происхождения товаров указываются Германия, Япония, Таиланд и Россия. (...) Причина небрежного контроля, по мнению авторов исследования, заключается в том, что лишь 13 стран составили список товаров роскоши, запрещенных для экспорта в Северную Корею", - передает издание.

Исчезнувшее судно DN5505 снова появилось на радарах 18 октября 2018 года и позднее зашло в южнокорейский порт Пхохан. На его борту якобы находились 2688 тонн антрацитового угля из России, сообщает Frankfurter Allgmeine Zeitung.