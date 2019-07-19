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В армии Франции создадут подразделение писателей-фантастов

  • 19.07.2019, 22:47

Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем.

Во французской армии создадут "красную команду", в которую войдут писатели-фантасты. Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Об этом сообщает BBC.

В новом отчете Агентства по вопросам инноваций в сфере обороны Франции говорится, что писатели будут предлагать сценарии развития событий, о которых военные стратеги часто даже не задумываются.

В отчете сказано, что работа "красной группы" будет засекречена, ее цель - усилить оборонительную способность страны.

Предполагается, что в "красную команду" войдут четыре-пять писателей-фантастов. Их задача - предлагать более креативные подходы к прогнозированию будущего, чем это традиционно делают военные специалисты.

Группа попытается представить, как террористические организации или иностранные государства могут применить современные технологии против Франции.

При этом они будут использовать ролевые игры и другие техники моделирования ситуаций.


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