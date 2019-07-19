В армии Франции создадут подразделение писателей-фантастов
- 19.07.2019, 22:47
Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем.
Во французской армии создадут "красную команду", в которую войдут писатели-фантасты. Их задача - прогнозировать угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Об этом сообщает BBC.
В новом отчете Агентства по вопросам инноваций в сфере обороны Франции говорится, что писатели будут предлагать сценарии развития событий, о которых военные стратеги часто даже не задумываются.
В отчете сказано, что работа "красной группы" будет засекречена, ее цель - усилить оборонительную способность страны.
Предполагается, что в "красную команду" войдут четыре-пять писателей-фантастов. Их задача - предлагать более креативные подходы к прогнозированию будущего, чем это традиционно делают военные специалисты.
Группа попытается представить, как террористические организации или иностранные государства могут применить современные технологии против Франции.
При этом они будут использовать ролевые игры и другие техники моделирования ситуаций.