Недоверие к рублю в скором времени может оправдаться 2 Владимир Тарасов, belrynok.by

20.07.2019, 9:03

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Фото: tut.by

Прогноз курса рубля на неделю 22-26 июля.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ может начать расти и подняться примерно на 0-0,5% на фоне небольшого снижения курса евро. На открытии торгов в понедельник 22 июля курс доллара может остаться на уровне пятницы.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и прогнозировалось, снизился, но немного в меньшей степени: на 0,4%, до 2,0255 рублей за доллар на 19 июля.

Аналогичный курс евро опустился на 0,5% и составил 19 июля 2,28 рублей за евро.

В то же время, средневзвешенный курс российского рубля за неделю уменьшился на 0,4%, несмотря на налоговые выплаты российскими компаниями в РФ, и достиг 3,215 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля опустилась за неделю на 0,4%. Среднедневной объем торгов валютами на БВФБ остался на высоком уровне и составил 92,8 млн. рублей (против 78 млн. рублей на предыдущей неделе). По-видимому, это связано с продажами валюты в целях осуществления налоговых выплат.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Уплата налогов привела и к резкому сокращению рублевой массы в белорусских банках, что проявилось в снижении спроса на облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе 16 июля. Спрос упал до 1,273 млрд. рублей с 2,831 млрд. рублей на предыдущем аукционе 9 июля. Весь спрос был удовлетворен. Средневзвешенная ставка снизилась до 9,94% годовых с 9,9888%. Несмотря на сокращение спроса, он остался намного выше, чем год назад, когда на аналогичном аукционе он составлял всего 274,5 млн. рублей.

На прошедшей неделе в Санкт-Петербурге состоялась очередная безрезультатная встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Белорусский правитель заявил, что к 20-летию союзного договора (8 декабря текущего года), следует решить все проблемные вопросы в отношениях двух стран. К этому же сроку правители поручили правительствам разработать программу углубления интеграции, дорожную карту по ее выполнению, а также достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, в первую очередь по цене на газ.

Но как это сделать, неизвестно. Как сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, пока позиции сторон согласованы на 80%, причем оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер. Это означает, что 20% вопросов должны решить президенты. Но они утверждают, что это дело чиновников. Тупик. Поэтому, похоже, что до декабря никто ничего делать не будет.

Нацбанк на прошедшей неделе опубликовал данные о депозитах населения и предприятий на 1 июля текущего года, которые оказались довольно неожиданными. Срочные рублевые вклады физических лиц выросли на 102,7 млн. рублей и достигли 4,448 млрд. рублей. Прирост оказался примерно в полтора раза выше, чем в мае. В то же время, сумма депозитов физических лиц в иностранной валюте в июне выросла по сравнению с маем на 139,7 млн. долларов и достигла 7,45 млрд. долларов, причем срочные валютные вклады населения поднялись на 89 млн. долларов – до 6,247 млрд. долларов. Столь значительно увеличение притока средств населения в банки объясняется, по-видимому, выплатой дивидендов белорусскими акционерными обществами, которые физические лица положили во вклады. При этом, как видим, люди предпочти делать валютные сбережения, что указывает на недоверие к белорусскому рублю.

И это недоверие в скором времени может оправдаться. В Беларуси начались уборочные сельскохозяйственные работы, в связи с чем увеличиваются объемы финансирования села, что окажет давление на курс белорусского рубля. Год назад примерно в это время корзина валют прекратила дешеветь и начала расти. Нечто подобное способно произойти и в текущем году. Поэтому можно прогнозировать увеличение стоимости валютной корзины на текущей неделе на 0-0,5%. Впрочем, надо отметить, что в банковской системе РБ сохраняется избыток валютной ликвидности, что будет поддерживать рубль.

Прогноз курса евро против доллара на форекс

Американская валюта на прошедшей неделе находилась под давлением на рынке форекс в связи с растущими убеждениями экспертов в том, что США могут девальвировать доллар. Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин 18 июля заявил, что на данный момент в политике сильного доллара нет никаких изменений или отступлений. О будущем он ничего не сказал.

Тем не менее, курс евро на БВФБ снизился почти в такой же степени, как и курс доллара. Давление на евро оказало появление сообщения Bloomberg Television о том, что члены Европейского Центробанка изучают вопрос о пересмотре цели по инфляции, что может привести к продлению периода стимулирования экономики ЕЦБ. 17 июля эту информацию подтвердил член правления Европейского центрального банка Бенуа Керре. Заседание Совета директоров ЕЦБ состоится 24-25 июля, и если они действительно заявят о смягчении, в частности, о возможном начале снижения ставок банка в сентябре, то евро может подешеветь.

Впрочем, 31 июля состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором также возможно неожиданное смягчение. Эксперты гадают, снизит ли ФРС ставку на 0,25 процентного пункта или на 0,5 пункта. 18 июля глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и вице-президент ФРС Ричард Кларида заявили, что лучше принять превентивные меры по поддержке экономики страны, не дожидаясь ухудшения экономической статистики. Но затем пресс-служба ФРБ Нью-Йорка сообщила, что заявление Джона Уильямса было научным и основанным на исследованиях и не было посвящено будущим действиям ФРС. Эти заявления привели к резким колебаниям курса евро на рынке форекс в противоположных направлениях.

Подобные колебания курса возможны и на текущей неделе. Предположение о смягчении позиции ЕЦБ кажется довольно правдоподобным. Поэтому на текущей неделе будем ожидать все-таки снижения курса евро против доллара на рынке форекс примерно на 0-0,5%. Но, конечно, колебания курса, вызванные заявлениями разных чиновников, предсказать невозможно, то есть не исключены сюрпризы.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российскую валюту на прошедшей неделе поддерживали как ослабление доллара на рынке форекс, так и продажи валюты российскими экспортерами в целях уплаты налогов. При этом рубль лишился поддержки от нерезидентов, покупающих облигации федерального займа, спрос на которые с их стороны практически сошел на нет.

Неблагоприятным для рубля оказалось возвращение к вопросу о санкциях со стороны США. Процедурный комитет палаты представителей конгресса США 12 июля проголосовал за то, чтобы добавить к проекту оборонного бюджета США на 2020 год поправку о введении запрета на инвестиции в российский госдолг, а 24 июля в конгрессе пройдут слушания с участием спецпрокурора Мюллера, связанные с Россией.

На текущей неделе влияние на курс российской валюты окажут прогнозы в отношении итогов заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 26 июля. Эксперты ожидают, что на нем будет принято решение снизить ключевую ставку ЦБ на 0,25 процентного пункта, что является негативным фактором для курса рубля.

Но на текущей неделе курс российского рубля по-прежнему будет поддерживаться налоговыми выплатами: уплата НДПИ завершается 25 июля, а налога на прибыль – 29 июля. Поэтому можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные нами прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе прекратит снижаться и вырастет на величину в пределах 0-0,5%. И это будет не просто разовое повышение, а начало тенденции, которая может продлиться, по крайней мере, пару месяцев (судя по динамике прошлого года).

Прогноз на понедельник 22 июля

Курс доллара США на Московской бирже во второй половине пятницы 19 июля колебался возле уровня 63 рублей за доллар без выраженной направленности и закрылся на уровне 62,975 рублей за доллар.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 22 июля курс евро снизился примерно на 0,2% – до 1,122 долларов за евро.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 22 июля курс доллара окажется вблизи уровня закрытия в пятницу.

Владимир Тарасов, belrynok.by