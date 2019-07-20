Ученые выявили способ обучения, который не связан с IQ и запоминанием 20.07.2019, 18:30

Исследователи из Висконсинского университета поделились результатами эксперимента.

Существует огромное количество исследований о том, как люди преднамеренно изучают какие-либо вещи, например, запоминают слова или целые тексты. Неявное обучение — гораздо менее изученный способ, пишет knife.media.

Если попросить пятилетнего ребенка объяснить грамматические правила языка, на котором он говорит, то он, в большинстве случаев, ничего не сможет ответить. Но это не значит, что ребенок не знает этих правил — он просто не может их сформулировать. Это один из примеров неявного знания.

Такое обучение важно не только для детей, но и для взрослых. «Это базовая система, которая лежит в основе изучение языков, музыки и других областей», — пишут ученые

Исследователи из Висконсинского университета дали 64 молодым людям четыре вида заданий, для выполнения которых требовалось именно неявное обучение.

Первое задание заключалось в обнаружении искусственно придуманных грамматических правил. Вторая задача требовала от участников изучить, какой отклик должны вызывать разные изображение (и должны ли вообще). В третьем случае нужно было предсказать, в какой части экрана появится круг — угадать это помогал предыдущий опыт, в течение которого круги появлялись в определенной последовательности.

Четвертое задание заключалось в том, чтобы классифицировать абстрактные визуальные стимулы в одну из двух категорий. Ученые подчеркивают, что сделали всё возможное, чтобы участники максимально задействовали неявное обучение в выполнении заданий.

Через неделю молодые люди вернулись к решению похожих задач, а также прошли тесты на память и IQ.

В трех случаях из четырех ученые обнаружили связь «среднего» уровня между изначальными успехами участников и тем, как хорошо они справлялись с задачами через неделю. Это говорит о стабильности неявных способностей к обучению.

Команда также обнаружила, что то, насколько хорошо участник учился «неявно», не имело отношения к его IQ или результатам теста на память. Исследователи пишут, что результаты их работы подтверждают существование совершенно некоррелированных когнитивных способностей.

Кроме того, исследование объясняет, почему люди, которые являются умными по результатам IQ-теста, хуже проявляют себя в неявном обучении, и наоборот.