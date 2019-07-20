Российский шоумен Леонид Якубович посетил ресторан в Куропатах 2 20.07.2019, 21:22

Фото: t.me/mkbelarus

Ведущего «Поле чудес» не смутило, что ресторан стоит «на костях».

Российский шоумен и ведущий развлекательной телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович посетил ресторан «Поедем поедим» возле Куропат. Об этом «Белсату» сообщил один из участников Куропатской варты Леонид Кулаков.

Российского шоумена привезли на черном автомобиле. А через некоторое время после его приезда к ресторану приехал большой «свадебный» лимузин.

Фото: t.me/mkbelarus

«Мы ждали, когда Якубович будет выезжать. Хотели сделать фото. Но забирала его совсем другая машина. Возможно, чтобы нас обмануть. Конечно же он видел нас, стражу Куропатскую. Приехал, чтобы поиграть здесь в «Поле чудес», – рассказал Леонид Кулаков.