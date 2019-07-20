Cледы на Луне: 50 лет спустя 20.07.2019, 22:10

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Ответы на самые важные вопросы об американской лунной программе.

Ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, в Центре пилотируемых космических полетов в Хьюстоне произошел запуск ракеты «Аполлон-11». Впервые в истории человечества люди отправились на Луну. «Голос Америки» в честь круглой даты представил сегодня премьеру спецпроекта «Аполлон-11», в который вошли уникальные интервью с участниками лунной программы, «лунная» хроника из архива НАСА, телерепортажи 1960-х годов – все о том, как готовился и осуществлялся лунный проект.

Мы подготовили список главных вопросов о лунной программе, которую США осуществляли с 1961 по 1972 годы – от знаменитой речи Джона Кеннеди до полета «Аполлона-17».

Почему американцы вообще решили полететь на Луну?

Самая очевидная причина запуска лунной программы - желание руководства США обойти Советский Союз в покорении космоса. На самом деле, как рассказывает один из героев спецпроекта «Следы на Луне», Джон Логсдон, профессор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона, президент Джон Кеннеди, пришедший к власти в январе 1961 года, космосом поначалу интересовался мало. Кеннеди даже передал космические вопросы в ведение своего вице-президента Линдона Джонсона.

Однако всего четыре месяца спустя после инаугурации 35-го президента США случилось непредвиденное: Советы запустили в космос первого человека – 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю. Кеннеди просто не мог позволить, чтобы США молчаливо уступили СССР лидерство в космической сфере.

В 1962 году президент Кеннеди обратился с исторической речью о запуске американской лунной программы к студентам Университета Райса в Хьюстоне.

Правда ли, что в начале 1960-х годов США серьезно отстали от Советского союза в плане освоения космоса?

Да, это правда. Сложно сказать, что послужило причиной – возможно, изначально не очень серьезное отношение к вопросу, которое резко поменялось после запуска советского спутника и в особенности после полета Юрия Гагарина.

Триумф пропаганды: Советы будут использовать спутник для применения военной силы. После того, как СССР запустил первый искусственный спутник Земли, в США начали более активно работать над собственной космической программой

На самом деле разрабатывать спутник американцы начали одновременно с СССР – в 1954 году. Однако первая попытка запуска, состоявшаяся в декабре 1957 года, завершилась грандиозным провалом – время полета первого американского спутника «Авангард TV3» составило всего две секунды – во время старта ракеты взорвались топливные баки, что привело к уничтожению самой ракеты-носителя и стартовой площадки на мысе Канаверал.

Взрыв во время запуска первого американского спутника «Авангард TV3»

До первого успешного запуска спутника – «Эксплорер-1» стартовал 1 февраля 1958 года – американцы потерпели еще несколько провалов. К примеру, в июне 1957 года первое же испытание межконтинентальной ракеты «Атлас» закончилось взрывом.

Неудачно завершилась и первая попытка отправить ракету к Луне – 17 августа 1958 года ракета-носитель «Тор-Эйбл» с космическим аппаратом «Эйбл-1» на борту взорвалась на 77-й секунде полета. В СССР, по свидетельству современников, взрыв «Тор-Эйбла» презрительно назвали «еще одним американским шлепником».

Правда ли, что американцы использовали наработки нацистской Германии при создании своей космической программы?

Да, чистая правда – впрочем, СССР точно так же активно пользовался наследием нацистских ученых, которые в 1940-х достигли выдающихся, по тем временам, успехов в ракетостроении. После окончания Второй мировой войны американские спецслужбы провели операции «Скрепки» и «Сплошная облачность», в результате которых в 1947 году в США переехали более 1800 немецких ученых и инженеров, в том числе – автор немецкой ракеты Фау-2 Браун фон Вернер.

Президент Джон Кеннеди и Браун фон Вернер

Советский Союз от Запада старался не отставать – в СССР после разгрома нацистов были направлены более 2000 германских ученых и технических специалистов. Так, на советское ракетостроение работал Гельмут Греттруп - заместитель фон Вернера по вопросам радиоуправления и электротехники. В итоге первая крупная баллистическая ракета Р-1, созданная СССР с 1946 по 1948 годы, была спроектирована по образцу и подобию Фау-2.

Впрочем, надо отдать должное советскому конструктору Сергею Королеву – «его работы по созданию ракеты Р-7 не слишком зависели от немецких технологий», рассказал Джон Лагсдон авторам спецпроекта «Голоса Америки».

Ракету для полета на Луну для США разработала группа инженеров под руководством фон Брауна. Проект «лунной ракеты» он придумал еще в конце войны. Когда он переехал в США, у него не было чертежей, но фон Браун все восстановил по памяти.

Запуск ракеты «Сатурн-5»

Так на свет появилась серия ракет-носителей «Сатурн», без которых американцам навряд ли удалось бы реализовать лунную программу. Главным конструктором «Сатурнов» стал все тот же фон Браун.

Кстати – спустя более чем 50 лет, никому из производителей ракет-носителей во всем мире так и не удалось повторить успех «Сатурна-5». Эта ракета, которая использовалась для пилотируемых полетов на Луну, по-прежнему остается самой мощной, грузоподъемной, тяжелой и самой большой из всех созданных человечеством ракет. По всем показателям «Сатурн-5» превосходит и «Спейс Шаттл», и Falcon Heavy Илона Маска, и советскую ракету «Энергия».

Сколько всего ракет было запущено и построено американцами в рамках лунной программы?

Смотря как считать. Если под лунной программой понимать только проект «Аполлон», то всего в рамках этого проекта было построено 9 ракет-носителей «Сатурн-1Б» и 13 ракет-носителей «Сатурн-5», а еще множество моделей космических кораблей серии «Аполлон»: с 1964 по 1972 года состоялись более 20 запусков «Аполлонов».

Фото: NASA

Однако многие исследователи включают в лунную программу не только «Аполлоны», но и предыдущие серии пилотируемых кораблей – «Меркьюри» и «Джемини».

«Одноместный “Меркьюри” обладал очень ограниченными возможностями управления, зато доказал, что человек может выжить в космосе. Двухместный “Джемини” научился маневрировать – умение, необходимое при осуществлении лунной миссии. А все результаты, полученные в ходе этих программ, в итоге помогли создать ракету, которая доставила нас на Луну…», - говорит один из комментаторов «лунного» спецпроекта «Голоса Америки», журналист Джим Слейд.

В рамках «Меркьюри» было выполнено шесть пилотируемых полетов, в рамках «Джемини» - десять.

А кого брали в первые астронавты? Какими критериями руководствовались при отборе? Сколько астронавтов участвовали в программе «Аполлон»?

Так как в космос люди до 1961 года не летали, то и профессии астронавта или космонавта нельзя было нигде научиться. Поначалу в астронавты брали летчиков-испытателей – об этом «Голосу Америки» в интервью для спецпроекта «Следы на Луне» рассказал Эл Уорден, астронавт «Аполлона-15».

Фото: NASA

«Для “Аполлона” стали искать людей, работавших в сфере науки, разбиравшихся в геологии и аэронавтике… Но прежде всего требовались летчики. Изначально для программ “Джемини” и “Аполлон” были нужны летчики-испытатели с университетским дипломом», - рассказал Уорден.

Критерии отбора были следующими: возраст менее 40 лет, рост менее 180 см, «безупречное здоровье», высшее техническое образование, квалификация пилота реактивного самолета, прохождение учебы в школе летчиков-испытателей и летный опыт не менее 1500 часов.

В 1959 году был объявлен набор в первые астронавты. Пентагон нашел 110 кандидатов, которые формально соответствовали выдвинутым требованиям. В результате жесткого отбора в первый отряд вошли семь человек: Гордон Купер, Вирджил Гриссом, Дональд Слейтон, Скотт Карпентер, Алан Шепард, Уолтер Ширра и Джон Гленн.

Некоторые участники первого отряда были задействованы в программе пилотируемых полетов «Аполлонов». В общей сложности в полетах приняли участие 33 астронавта.

Трое участников программы «Аполлон» погибли 27 января 1967 года во время подготовки к миссии «Аполлон-1».

Экипаж «Аполлона-1»

На борту корабля произошел пожар, в результате которого погибли астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи.

А вообще сколько всего людей побывали на Луне?

В течение трех с половиной лет – с 1969 по 1972 годы – на Луне побывали 12 астронавтов НАСА в составе шести миссий «Аполлона». Еще одна экспедиция - «Аполлон-13» - была завершена в аварийном режиме без посадки на Луну. Последними на Луне побывали астронавты «Аполлона-17».

Фото: NASA

Еще 13 астронавтов не спускались на Луну, но добрались до ее орбиты. Джеймс Ловелл дважды оказывался на орбите Луны и ни разу на нее не высадился.

Почему в экипаж «Аполлона-11» были отобраны именно Армстронг, Олдрин и Коллинз? Правда ли, что Нил Армстронг был заранее отобран на роль первого человека, который ступит на поверхность Луны?

Судя по всему, главным критерием отбора был опыт предыдущих полетов. Как рассказал авторам спецпроекта «Голоса Америки» Род Пайл, автор книги «Первые на Луне», в НАСА хотели, чтобы у астронавтов этой миссии уже был опыт полетов в космос.

У астронавтов, рассказывает Пайл, была ротация – один экипаж становился резервным, пока готовился основной, а через несколько полетов уже он становился основным. Слейтон старался сделать так, чтобы в любой момент можно было выбрать каждого из них в основной экипаж, и эти люди в любом сочетании могли бы работать как хорошо отлаженный механизм.

Экипаж «Аполлона-11»

Многие считают, что Армстронга специально выбрали на роль первого человека на Земле – однако это не так, утверждает еще один герой спецпроекта «Следы на Луне», американский астронавт Эл Уорден.

Армстронг возглавил экипаж «Аполлона-11» «в рамках нормального ротационного цикла, потому что он был дублером на “Аполлоне-8”. Просто так совпало, что он стал первым», - утверждает Уорден.

Во сколько американскому бюджету обошлось покорение Луны?

Информация об общей стоимости программы «Апполон» была раскрыта во время слушаний в Конгрессе США в 1974 году – в ценах 50-летней давности лунная программа обошлась американским налогоплательщикам в 25,4 млрд долларов. С учетом инфляции эта сумма в 2008 году была эквивалентна 163 млрд долларов.

А почему сейчас американцы – да и вообще никто в мире – больше не летают на Луну? Может и не было никаких людей на Луне в принципе – и вся эта история является грандиозной выдумкой?

Действительно, нога человека не ступала на Луну с 14 декабря 1972 года – последними там побывали астронавты «Аполлона-17». Лунная программа была прекращена по многим причинам – и об этом рассказывают герои спецпроекта «Следы на Луне».

Так, все больше американцев в начале 1970-х стали считать, что государство зря тратит такие огромные средства на космическую программу – мол, зачем нам лететь на Луну, если у нас на Земле целая куча проблем?

Вид на Землю с орбиты Луны

По словам журналиста Джима Слейда, реализация «Аполлона» совпала по времени с войной во Вьетнаме. «Аполлон» оказался непосильным бременем для бюджета. «В итоге президент Никсон отменил программу “Аполлон” на два или три полета раньше. До сих пор музеях лежат три ракеты “Сатурн-5”, которые должны были лететь на Луну», - говорит Слейд.

Еще одна причина – после первых успешных полетов американцы перестали уделять внимание экспедициям на Луну. Общество потеряло интерес к полетам, первоначальный энтузиазм был утерян – и это тоже повлияло на решение о закрытии лунной программы, считает Джон Логсдон

Логсдон напоминает о еще одном факте: большая часть созданных для лунной программы аппаратов оказались в итоге невостребованными при создании последующих поколений ракет.

К началу 1970 года перестали производить ракеты «Сатурн-5», вскоре пришел черед «Аполлонов». В итоге, по словам Логсдона, когда в середине 1970-х была утверждена программа «Спейс Шаттл», все пришлось «начинать с нуля».

У космического историка Теда Хаттера есть ощущение что теперь, после того как на космос обратил внимание частный бизнес, что-то может измениться.

«В этой сфере уже конкурируют различные корпорации, и, может быть, кто-то из них придумает что-то получше, потому что на них не давит эта гигантская машина, космическая программа НАСА или Советского Союза», - предположил Хаттер в интервью создателям спецпроекта «Следы на Луне».

Фото: NASA

Действительно, существует «теория лунного заговора», сторонники которой утверждают, что все высадки людей на Луну на самом деле были сняты в киностудии. Практически каждый из доводов, приводимых сторонниками теории, был неоднократно опровергнут экспертами и учеными.

Директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын в 2018 году в интервью РИА Новости сказал: «Вы ни от одного космонавта не услышите о том, что американцы на Луну не высаживались. За разработкой и воплощением программы США “Аполлон” по пилотируемой высадке на Луну, запущенной в 1961 году, следили во всем мире, в том числе и в СССР… Подделать лунный грунт невозможно. Американцы за семь лунных миссий привезли на Землю около 300 килограмм грунта, преимущественно базальта. Он был исследован в лабораториях учеными из разных стран — Германии, Франции, СССР».