Артем Милевский: Наконец-то взял на себя игру, исполнил, как в лучшие годы 3 21.07.2019, 9:47

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Футболист стал автором эффектного гола в чемпионате Беларуси.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем эффектном взятии ворот в матче с "Торпедо"-БелАЗом (4:1) в рамках 16-го тура высшей лиги, сообщает pressball.by.

"Наконец-то взял на себя игру, не стал ни с кем играть в пас. Исполнил, как в лучшие годы. Обыграл, вошел в штрафную, удачно отыгрался с Дэном Лаптевым. Хорошо получилось", — отметил Милевский в эфире "Беларусь 5".