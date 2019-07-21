ВСУ провели одну из лучших операций за время войны на Донбассе 3 21.07.2019, 15:15

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Украинские военнослужащие действовали на опережение.

Украинский волонтер Юрий Мисягин сообщил об одной из самых масштабных удачных операций ВСУ на Донбассе.

Волонтер отметил, что наши разведчики получили ценную информацию, которая позволила бойцам застать врага врасплох.

«Пока информации очень мало, известно пока только то, что враг планировал «поздравить» ВСУ с пятилетием освобождения одного из населенных пунктов, которій находится в тылу на подконтрольной Украине территории. Информация была получена нашей разведкой», — написал он.

Также Мисягин отметил, что кроме этого в том районе 20 июля вечером позиции бригады подверглись обстрелу из минометов 82-го и 120-го калибра. Однако, украинские воины отомстили боевикам.

«ВСУ разработали и провели операцию на опережение. Было обнаружено место скопления боевой техники и живой силы врага. Пока точной информации немного, известно только, что техники потеряно много, очень много. И не просто техники, а именно боевой военной техники», — отметил волонтер.

Он добавил, что, к сожалению, от пуль снайпера погибли двое бойцов 24-й бригады.

«Причем второго, командира взвода, снайпер подстрелил уже после того, как он пытался оказать медицинскую помощь первом бойцу. А в Красногоровке погиб местный житель, от осколков, после обстрела из гранатомета СПГ», — написал Мисягин.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток, в районах проведения ООС российские боевики 26 раз обстреляли украинских защитников Донбасса.