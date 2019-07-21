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СМИ: Умер диктатор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

  • 21.07.2019, 16:20
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Гурбангулы Бердымухамедов

(Обновляется) Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Умер правитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Днем ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.


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