Садовый заявил об уходе с должности главы «Самопомощи» 22.07.2019, 8:38

Андрей Садовый

Мэр Львова намерен остаться рядовым активистом партии.

Лидер партии «Объединение Самопомощь» Андрей Садовый заявил, что намерен уйти с поста главы партии. Об этом он сказал в эфире 1+1, сообщает liga.net.

Садовый считает, что в будущем для него станет невозможно совмещать работу мэра Львова и должность партийного лидера.

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», - заявил политик.

Садовый добавил, что останется в «Самопомощи» как член партии. Он не назвал имя возможного претендента себе на замену в качестве лидера политсилы.