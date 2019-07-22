«Баста!»: Ненавистная власть теряет доверие со стороны народа 22.07.2019, 10:40

Еще пару месяцев назад неслись вопли только о том, что завод АКБ будет самым инновационным в мире.

Этих ребят, спокойно кормящих голубей на площади, я считаю национальными героями. За истекшие полтора года борьбы против строительства завода АКБ в Бресте они стали свидетелями незаконных арестов активистов, в том числе женщин, пишет Федор Петрусевич для Telegram-канала «Баста!».

Еще пару месяцев назад от каждого коррупционера и провластных журналистов неслись вопли только о том, что завод по производству АКБ будет самым инновационным в мире. Эти заявления можно объяснить только отсутствием совести и существенным спадом интеллекта у чиновников из кадрового реестра главы государства.

Общественность еще раз убедилась в том, что одним из главных пунктов в приоритетах несменяемой власти является только защита проворовавшихся коррупционеров, а не права народа.

Накануне парламентских и президентских «выборов» ненавистная власть стремительно теряет доверие со стороны народа.

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