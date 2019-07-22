«Слуга народа» хочет оптимизировать украинские министерства 5 22.07.2019, 11:12

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Партия Зеленского предлагает объединить Минкульт, Мининформполитики и Министерство молодежи и спорта.

В Украине партия "Слуга народа" считает допустимым объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство. Об этом в комментарии изданию "theБабель" рассказал кандидат в нардепы от партии, генеральный директор телеканал "1+1" Александр Ткаченко.

"Сейчас продолжается дискуссия об объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции", – отметил он.

Ткаченко отметил, что эта дискуссия продолжается внутри команды.

На вопрос о том, видит ли генпродюсер "1+1" себя на должности главы такого министерства, он ответил: "Нет, но я знаю хороших людей".

Кроме того, в партии "Слуга народа" рассматривают возможность ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства и присоединения его к структуре Министерства экономического развития и торговли.