Великобритания рассматривает ответные меры на захват танкера Ираном 2 22.07.2019, 15:16

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Британский танкер Stena Impero в иранском порту Бандар Аббас. 20 июля 2019 г.

Фото: Associated press

Изучается введение экономических санкций против Тегерана.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник проведет экстренные переговоры с министрами-силовиками и представителями спецслужб, на которых будет обсуждаться реакция на захват Ираном в Ормузском проливе нефтяного танкера, ходящего под британским флагом, сообщает «Голос Америки».

Среди возможных вариантов ответа британские власти рассматривают возможность введения экономических санкций против Ирана. Ожидается, что правительство Мэй позднее в понедельник проинформирует о ситуации депутатов британского парламента.

На аудиозаписи, опубликованной фирмой Dryad Global, занимающейся оценками рисков безопасности на море, можно услышать, как британский военный корабль предостерегает иранский патрульный катер от создания помех прохождению нефтяного танкера Stena Impero через Ормузский пролив. Однако вскоре после предупреждения коммандос иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) спустились с вертолета и захватили судно.

На записи слышно, как офицер британских ВМС заявляет танкеру, что он находится в международных водах, и что его «прохождение не должно столкнуться с помехами, препятствиями или трудностями».

После этого британский офицер говорит иранскому патрульному катеру: «Пожалуйста, подтвердите, что вы не намереваетесь нарушить международное право, предприняв незаконную попытку взойти на борт морского судна Stena».

Однако иранский офицер потребовал, чтобы танкер изменил курс.

«Подчинитесь – останетесь в безопасности. Измените курс на 180 градусов немедленно. Прием», – сказал он.

Офицер сказал, что судно задерживается по соображениям безопасности, хотя иранские власти заявляют, что танкер был захвачен в ответ на задержание Великобританией иранского супертанкера у Гибралтара, который, как считается, перевозил два миллиона баррелей сырой нефти в Сирию.

Иран утверждает, что танкер Stena Impero столкнулся с рыболовным судном.

Иран продолжает удерживать танкер и его экипаж из 23 человек, среди которых 18 граждан Индии, трое россиян, гражданин Латвии и гражданин Филиппин. Иранские власти утверждают, что состояние их здоровья – хорошее.

«Они находятся на судне, а судно поставлено на якорь в безопасном месте», – заявили иранские власти.

Иран заявил, что готов удовлетворять потребности членов экипажа. В свою очередь, Великобритания назвала захват Stena Impero «враждебным актом».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона в провоцировании международной напряженности с Тегераном. По словам Зарифа, только «благоразумие и предусмотрительность» могут ослабить конфликт Запада с Ираном.

Напряженность в отношениях США и Ирана усилилась после того, как в прошлом году Трамп вывел США из международного соглашения 2015 года, направленного на ограничение ядерной программы Тегерана, и восстановил экономические санкции против Ирана для ограничения его возможностей торговать нефтью.

«После того, как ему не удалось втянуть [президента США Дональда Трампа] в войну столетия, опасаясь распада своей команды, «Б», [Джон Болтон] использует свой яд против Великобритании в надежде втянуть ее в трясину», – написал Зариф в Твиттере.

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад заявил, что Великобритании нужно сдерживать «те внутренние политические силы, которые хотят эскалации существующей напряженности в отношениях между Ираном и Соединенным Королевством, чтобы она далеко не ограничивалась проблемой кораблей».

Министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд не исключил возможности введения экономических санкций против Ирана, но заявил, что Лондон будет консультироваться с международными союзниками, «чтобы понять, что действительно можно сделать».

«Наша первая и главная задача – выработать решение проблемы с судном, сделать так, чтобы другие суда, ходящие под британским флагом, могли безопасно действовать в этих водах, а уже потом изучить более широкую картину», – заявил Эллвуд Sky News.

КСИР в субботу опубликовал видео, на котором скоростные катера окружают Stena Impero, после чего военные в балаклавах спускаются на судно по веревке с вертолета.