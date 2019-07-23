Американцы нашли на орбите Земли неизвестный объект 4 23.07.2019, 8:52

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Странный объект появился после запуска «Союза».

20 июля с космодрома Байконур Россия успешно запустила ракету «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-13». На его борту находились трое новых членов экипажа МКС, сообщает naked-science.ru.

Сейчас специалисты обнаружили на орбите объект, который, возможно, имеет отношение к третьей ступени носителя.

Странный предмет располагается на орбите с максимальной высотой в 221 километр, в то время как третья ступень — на орбите, чья максимальная высота составляет 200 километров.

Стоит отметить, что обычно после запуска к МКС специалисты фиксируют лишь два объекта: космический корабль и третью ступень. О конкретных причинах появления «лишнего» предмета не сообщается.

«Союз-ФГ» — версия ракеты «Союз-У», которая, в свою очередь, является развитием 11А511 «Союз».