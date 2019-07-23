Летопись идиотизма нашего времени 11 Кирилл Живолович

23.07.2019, 16:10

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Решайте сами, где вам смешно, где «Зона 51» и когда вам «идти на штурм».

Дети в Беларуси, конечно, разные, но хорошие. В меру распущенные, не без наглости и с присущей им дерзостью, но в целом хорошие. Они живут современно. Как говорили их деды, шагают в ногу со временем. А вот со взрослыми людьми, особенно среди чиновников и педагогов, у нас в стране проблемы.

По планете прокатилась очередная волна хайпа. В этот раз накрыло «Зону 51» - секретную или мифическую военную базу в США, где якобы кипят работы и эксперименты с инопланетными пришельцами. В кругах ценителей такого рода конспирологий была запущена информация о подготовке к «штурму» таинственной «Зоны 51». Определили даже дату «штурма», и полтора миллиона пользователей Facebook уже подтвердили готовность принять участие в мероприятии.

История быстро обернулась мемом и стала жить собственной жизнью в разных странах и на всех континентах. Но одно из самых интересных и увлекательных продолжений она заимела в белорусском Щучине. Учащийся местного лицея по имени Марк создал петицию, где задействовал сюжетную линию про американскую «Зону 51» и пригрозил, что при невыполнении его требований он объявляет дату «штурма» Щучинского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея.

Шутка, конечно, не самая смешная и далеко не всем понятная. Как выражаются по таким поводам в молодежной среде, «пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло». А не повезло щучинскому лицеисту по причине того, что в дело вмешались высшие силы - белорусские чиновники.

Общение с юношей у ответственных граждан вышло феерическим. Аудиозапись, которая на прошлой неделе появилась в Telegram-канале NEXTA, в течение нескольких дней прослушали сотни тысяч людей. На протяжении шести минут директор лицея Дмитрий Маркевич и его заместитель по воспитательной работе Анастасия Андриасова поучают шутника уму-разуму, не стесняясь в подборе выражений и не задумываясь над тем, как и кем они вообще выглядят в глазах детей.

«Вот ты мне, б..ь, полудурок, скажи, когда ты эту х…ю читал про инопланетян, ты, может, тоже думал, что тут инопланетяне учатся? - эмоционально задается вопросом женский голос на фоне постороннего смеха. - Так что ж ты, конченая твоя, б…ь, морда, х…ю всякую пишешь?»

«Ты же дебилоид чистой воды! - не унимается женщина. - И этому дебилу через год автомат в руки дадут в армии. П…ц же будет, пойдешь штурмовать военную часть? Придурок! Вот тебя кто-то, не дай бог, клонирует. Это же такие дебилы - хуже инопланетян будут».

Здесь к беседе подключается серьезный мужчина: «После позавчерашнего минирования БРСМ областного, гы-гы, это вообще п…ц вам всем. Вы же дебилы, это лицей государственный - это считай, что ты на батьку руку поднял… Ты сказочный д…б».

Понимаете уровень рассуждений, да? «Ты на батьку», говорит, «руку поднял»… При пересказе этих омерзительных педагогических нравоучений возникают исключительно такие же нецензурные реакции. А из этих «педагогов» продолжают вылетать пошлые грубости про «сказачнава дал…ба» и «нидарошчанава цирарыста» вперемешку с постоянными «х…» и «б…». Напоследок, чтобы уж совсем юного шутника проняло от серьезности беседы, директор на пару с замом начинают сыпать угрозами про милицию, уголовную ответственность и могилевскую колонию: «штурмовик ты х…в», «сейчас мы тебе наши права покажем», «будешь стоять на различных учетах, еще и как д…б», а «в пятницу ты в ментовке».

Говорят, что после распространения аудиозаписи этого разговора в Щучине случился переполох. Прибыли целые делегации из различных ведомств и учреждений, начались проверки и т.д. Может, и правда в Щучине случайно инопланетную базу обнаружили?.. Так было бы лучше для всех.

В этой истории грустно и печально практически все - от начала и до конца. Довольно рядовой инцидент для белорусской глубинки и абсолютный абсурд, ставший реальностью для всей государственной системы. Главные герои этой истории - страшные люди. Они же насквозь трусливы и безмозглы до пяток, где ежится от страха их мелкая душонка, ушедшая туда давно и навсегда.

Аудиозапись из Щучина однозначно займет почетное место в летописи идиотизма нашего времени. И послужит примером того, во что способны превращаться целые поколения взрослых людей, не знающих разницы между тем, что такое хорошо и что такое плохо.

И это не подрастающее поколение, как некоторым бы хотелось, «глупое», «никудышное» и «не то, что мы когда-то», а вот как раз поколение нынешних 30-40-летних мужчин и женщин - в основной своей массе поколение потерянное, убитое и ни на что не способное. Это поколение и своих предшественников достойно сменить не сумело, так теперь еще и продолжателей пытается воспитывать по собственным трусливым и хамским принципам. Так и хочется нашептать детям: не слушайте нас, решайте сами, где вам смешно, где «Зона 51» и когда вам «идти на штурм».

Кирилл Живолович, «БелГазета»