Ученые предлагают засыпать ледники искусственным снегом, чтобы спасти их 6 23.07.2019, 16:41

Идея пришла в голову немецким климатологам.

Ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат предлагают новый способ спасения ледников Антарктиды от таяния — сбросить на них около 74 трлн тонн искусственного снега, пишет журнал «Нож».

Исследователи использовали климатическую модель, чтобы имитировать таяние ледяного щита. Затем в рамках модели они создали прослойку снега, который со временем превратится в лед. Чтобы таким образом сохранить ледники от разрушения, необходимо 10 метров нового льда из искусственного снега в год.

Для реализации этой идеи потребуется откачка океанской воды на высоту 640 метров до поверхности ледника, опреснение этой воды и ее выдувание в виде снега. Еще можно найти способ хранить ее настолько долго, чтобы она замерзла, но для этого необходимо огромное количество энергии.

Ученые отмечают, что такой способ спасения ледников может иметь негативные последствия: от падения уровня Мирового океана до полного искажения моделей его циркуляции и смены течений.

«Мы не предлагаем делать то, что мы показали, мы лишь говорим, что это одно из решений для человечества. Если мы не хотим потерять наши города, нужно что-то сделать», — говорят климатологи.