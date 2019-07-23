Журналисты передали Зеленскому результаты собственного расследования убийства Шеремета 4 23.07.2019, 17:59

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Белорусского журналиста могли убить из-за расследования дела Завадского.

Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.

Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.

В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси.

Колеги вбитого журналіста Шеремета передали президенту Зеленському конверт із власним розслідуванням справи pic.twitter.com/WD2hQtdLoA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 23, 2019

"Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - сказал Богуцкий.

В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.

Фильм называется "Дикая охота", он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ. В Беларуси этот фильм заблокирован.

Отмечается, что полиция пока считает преждевременным называть фамилии подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.