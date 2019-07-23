Минтруда рассказало, сколько нужно минимум денег, чтобы прожить 19 23.07.2019, 19:45

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Установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп.

С 1 августа пересматриваются минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Соответствующее решение приняло Минтруда.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

трудоспособное население — 473 рубля 67 копейки;

пенсионеры — 368 рублей 92 копейки;

студенты — 349 рублей 16 копеек;

дети в возрасте до 3 лет — 300 рублей 1 копейка;

дети в возрасте от 3 до 6 лет — 396 рублей 92 копейки;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 401 рубль 54 копейки;

семья из четырех человек — 369 рублей 55 копеек;

молодая семья из трех человек — 403 рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.