закрыть
23 июля 2019, вторник, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минтруда рассказало, сколько нужно минимум денег, чтобы прожить

19
  • 23.07.2019, 19:45
  • 3,033

Установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп.

С 1 августа пересматриваются минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Соответствующее решение приняло Минтруда.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

трудоспособное население — 473 рубля 67 копейки;

пенсионеры — 368 рублей 92 копейки;

студенты — 349 рублей 16 копеек;

дети в возрасте до 3 лет — 300 рублей 1 копейка;

дети в возрасте от 3 до 6 лет — 396 рублей 92 копейки;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 401 рубль 54 копейки;

семья из четырех человек — 369 рублей 55 копеек;

молодая семья из трех человек — 403 рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев