Директор ФБР: РФ намерена продолжить вмешательство в выборы США 23.07.2019, 20:10

Кристофер Рэй заявил на слушаниях в Сенате, что меры по сдерживанию России недостаточны.

Россия намерена вмешиваться в выборы в США, несмотря на санкции и другие меры сдерживания, заявил во вторник директор ФБР Кристофер Рэй, передает «Голос Америки».

«Россия абсолютно твердо намерена попытаться вмешаться в наши выборы», – заявил Рэй на слушании в сенатском Юридическом комитете.

Рэй дал показания в комитете за день до того, как в Конгрессе выступит бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводил расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Все, что мы предприняли в отношении России, не стало достаточным сдерживающим фактором? – спросил глава комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм. – (Несмотря на) все санкции, все разговоры, они продолжают в том же духе?»

«Да. Я убежден, что, пока они не прекратят, это означает, что их сдерживают недостаточно», – ответил Рэй.