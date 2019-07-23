Ученые нашли доисторический лес на дне Балтийского моря 1 23.07.2019, 20:29

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Лес затонул на последней фазе Ледникового периода.

Группа польских и литовских ученых изучила остатки 10-тысячелетнего леса, затонувшего в Балтийском море около Клайпеды, пишет издание Science in Poland.

Фото: NMM

Специалисты сделали вывод о том, что лес затонул на последней фазе Ледникового периода, когда Балтийское море формировалось при отступлении ледникового щита.

Исследователи сделали порядка 3 тысяч подводных снимков, свидетельствующих о том, что доисторический лес был довольно густым. Полученные фото будут применяться для создания трехмерных моделей исчезнувших деревьев.

Экспедицию осуществили сотрудники Национального морского музея в Гданьске и Клайпедского университета. Они использовали шхуну Brabander Клайпедского университета и новый калибровочный набор, который позволяет точнее масштабировать и идентифицировать объекты на подводных снимках.

Впервые «затерянный мир» на дне Балтийского моря вблизи поселка был обнаружен литовскими археологами при сканировании морского дна. Ученые считают, что этот район был заселен до Ледникового периода, и рассчитывают найти там следы присутствия человека.