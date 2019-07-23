Что происходит на рынке минской недвижимости 23.07.2019, 21:15

Самая дорогая квартира — на Жасминовой, самый дорогой «квадрат» — $3389.

Специалисты национального кадастрового агентства провели анализ рынка столичной недвижимости за первое полугодие 2019-го и вывели несколько любопытных цифр. Оказалось, что сделок с куплей-продажей квартир в этом году стало меньше. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 22%. Средняя цена на однокомнатные квартиры на первичном рынке за эти полгода выросла на 2%. Специалисты утверждают, что на данный момент предпосылок для существенных изменений средних цен на квартиры в Беларуси нет, однако вероятно незначительное увеличение цены от 1 до 3% в квартал. Тенденция снижения активности рынка по сравнению с прошлым годом может сохраниться, пишет «Онлайнер».

Также сообщается, что наибольшая активность наблюдалась во Фрунзенском районе, который является самым крупным районом столицы как по площади, так и по количеству многоквартирных жилых домов.

Кроме общих тенденций, аналитики приводят несколько интересных цифр, которые удалось зафиксировать за это полугодие. Например, самая дорогая квартира, которая была продана, находится на улице Жасминовой, 2г. Жилье площадью примерно 250 кв. м продали за $485 000.

Самый дорогой квадратный метр был зарегистрирован в сделке с однокомнатной квартирой на проспекте Победителей, 27. Квартира площадью 47,5 кв. м располагается на 25-м этаже в МФК «Славянский квартал». Она была продана за $161 000, то есть один «квадрат» обошелся покупателям в $3389.