Злотников: Как пленумы ЦК КПСС не спасли СССР, так и указания Лукашенко не помогают 6 24.07.2019, 9:07

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Леонид Злотников

Колхозно-совхозная система показала свою несостоятельность.

Лукашенко поставил перед аграриями задачи на уборочную кампанию, пишет zautra.by.

— Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. С полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя! — заявил вчера диктатор государства во время селекторного совещания.

Помогут ли эти указания убрать урожай без потерь?

— Очередная накачка может повысить эффективность на доли процента, — предполагает кандидат экономических наук Леонид Злотников. — В частной экономике таких «указивок» нет, там люди сами заинтересованы и все организовывают. А поскольку в наших условиях не те отношения, то потери будут.

По мнению экономиста, глава государства не может отказаться от давления на отрасль, поскольку считает, что чем больше спрос, тем лучше будут результаты для государства.

— Но спрашивать могут только конкретные руководители. Одни понимают, что на самом деле нужно менять, а другие считают, что колхозно-совхозная система должна остаться, — говорит экономист.

Он уверен, что существующая в Беларуси система сельского хозяйства неэффективная, а большинство указаний власти просто не к месту.

Эксперт отмечает, что агрогородки, построенные в свое время по указанию нынешнего руководителя страны, оторвали простых людей от этой отрасли.

— Иногда от центра хозяйства, где сосредоточена техника, до его окраины больше 20 километров. Механизированные бригады действуют по предписаниям, а не по заинтересованности в эффективности, как если бы это было с настоящим собственником, — подчеркивает экономист.

Леонид Злотников отмечает, что сельское хозяйство играет важную роль в отечественной экономике.

— Земли хорошего качества могут давать более дешевое продовольствие, чем импортное. Но в Беларуси это не поможет. У нас все зависит не от качества земель, а от качества экономической системы, — убежден эксперт.

По его словам, экспорт отечественной сельхозпродукции является неприбыльным, а молочной продукции — убыточным. Хотя молока в Беларуси производится больше, чем в России. По экспорту масла, сыров и прочих продуктов молочной промышленности наша страна занимает четвертое-пятое место в мире.

Леонид Злотников напоминает, что еще более 10 лет тому назад тогдашний министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Русак сомневался в необходимости тратить огромные средства на строительство молочно-товарных ферм и открыто говорил об убытках, связанных с производством сливочного масла, говядины.

— В стране, где государство указывает, что делать и не делать, сельское хозяйство всегда не эффективное. Как пленумы ЦК КПСС по сельскому хозяйству не спасли Советскому Союзу, так и в Беларуси указания президента не помогают, — подчеркивает Леонид Злотников.