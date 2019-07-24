закрыть
24 июля 2019, среда, 10:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

СМИ: Гурбангулы Бердымухамедов позвонил в Узбекистан

  • 24.07.2019, 9:42
  • 1,569

Однако жителям Туркменистана живого правителя так и не показали.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает узбекское издание gazeta.uz.

Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся 24 июля, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов якобы поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав благополучия и процветания народу Узбекистана.

Напомним, что ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о смерти правителя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Правитель исчез из поля зрения СМИ и телеэфира 15 июля. После сообщений о смерти Гурбангулы Бердымухамедова туркменские диппредставительства за рубежом выступили с опровержением этой информации, однако живого Гурбангулы Бердымухамедова жителям Туркменистана до сих пор никто не показал.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев