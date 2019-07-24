СМИ: Гурбангулы Бердымухамедов позвонил в Узбекистан 24.07.2019, 9:42

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Однако жителям Туркменистана живого правителя так и не показали.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает узбекское издание gazeta.uz.

Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым состоялся 24 июля, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов якобы поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав благополучия и процветания народу Узбекистана.

Напомним, что ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о смерти правителя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Правитель исчез из поля зрения СМИ и телеэфира 15 июля. После сообщений о смерти Гурбангулы Бердымухамедова туркменские диппредставительства за рубежом выступили с опровержением этой информации, однако живого Гурбангулы Бердымухамедова жителям Туркменистана до сих пор никто не показал.