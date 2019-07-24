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Le Temps: В Москве поднимается радиоактивная пыль

  • 24.07.2019, 15:07

Что происходит на участке земли возле «Росатома»?

"Тысячи москвичей протестуют против строительства хорды над могильником радиоактивных отходов. Мэрия Москвы это игнорирует", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан (перевод - inopressa.ru).

"Мы находимся на склоне на берегу Москвы-реки между парком "Коломенское", очень популярным среди москвичей (его называют "природным заповедником"), и железнодорожной веткой". (...) Но, погрузившись в густую летнюю растительность, мы в тот или иной момент в конечном итоге натыкаемся на охлаждающий нашу кровь желтый знак: "Внимание: радиация". (...) Несколько измерений, проведенных здесь специалистами из МГУ и Гринпис, показывают наличие радиоактивных изотопов (радий-226, торий-232, уран-238), которые в некоторых местах превышают в 200 раз стандарт, считающийся безвредным для человека", - указывает журналист.

"Внимание к этому небольшому участку земли возросло после того, как мэрия Москвы сообщила населению, что рядом с могильником радиоактивных отходов будет построена восьмиполосная магистраль. Через Москву-реку должен быть перекинут мост длиной 1,5 км, призванный ликвидировать автомобильные пробки. Но местные жители сейчас беспокоятся о состоянии своих легких: что, если при строительных работах поднимется радиоактивная пыль?" - передает корреспондент.

"Главная опасность этого могильника: внутреннее облучение через легкие, - говорит эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. - Когда землеройные машины и грузовики начнут ездить по склону, на поверхностном слое обнажится радиоактивная пыль, которая будет выбрасываться в атмосферу".

"С виду безобидный земельный участок примыкает к промышленному комплексу российского атомного гиганта "Росатом". "Московский завод полиметаллов" (МЗП) долгое время производил горючие материалы для атомной и военной промышленности. С 1940-х по 1960-е годы (когда завод еще находился за пределами Москвы) неизвестные количества твердых и жидких радиоактивных отходов были захоронены прямо за стенами комплекса, у берегов Москвы-реки" - пишет Le Temps.

"В то время это была обычная практика, - поясняет Ожаровский. - Никто не знает, когда они остановили производство, поскольку эта информация остается закрытой. Вероятно, прошло не меньше тридцати лет, учитывая размер деревьев, которые выросли с тех пор". Отходы были просто прикрыты почвой, и никто не знает, как глубоко они захоронены. "Там надо провести буровые работы, и только "Радон" [государственная компания по утилизации радиоактивных отходов] имеет право это сделать", - продолжает эксперт.

"(...) Столкнувшись с мобилизацией местных жителей, которые собрали в июне 25 тыс. подписей с требованием отказаться от строительных работ, "Радон" на прошлой неделе опубликовал пояснения, осуждающиесообщения СМИ и общественников, которые "являются крайне эмоциональными и искажают профессиональную оценку специалистов", и заявил, что "в районах вблизи Каширского шоссе и на территории ОАО "МЗП" радиоактивного загрязнения не обнаружено". В то же время заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин заверил, что ему "никто никогда не докладывал, что у нас там какая-то радиационная обстановка" вблизи будущей магистрали, и назвал меры, предпринятые Гринписом, "ерундой". Однако тот же Марат Хуснуллин в 2014 году не одобрил первый проект строительства хорды после неблагоприятной экологической экспертизы", - указывает автор статьи.

"Общественные консультации были проведены в ноябре прошлого года, - рассказывает активистка и журналистка Руслана Луговая. - Фактически, только "статисты", приглашенные мэрией, могли там присутствовать, в то время как местные жители были заблокированы снаружи. Поэтому голосование, одобряющее строительные работы, является фиктивным".

"Против жителей этого района стоит мэр Москвы, "который в какой-то мере построил свою политическую карьеру на строительстве этой хорды", - считает Андрей Ожаровский. Но также и "Росатом", "который предпочитает хранить молчание о наследии советских радиоактивных отходов", - сетует эксперт. И, наконец, всемогущий миллиардер Аркадий Ротенберг, друг детства Владимира Путина и главный акционер строительной компании "Мостотрест", ответственной за проведение этих работ", - резюмирует Гриншпан.


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