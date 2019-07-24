Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии 1 24.07.2019, 15:20

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Новый министр принесла присягу на внеочередном заседании бундестага.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) официально вступила в должность министра обороны Германии. Она принесла присягу на внеочередном заседании бундестага в среду, 24 июля, сообщает dw.com.

Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту главы немецких консерваторов в декабре 2018 года. До этого она в качестве премьер-министра руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар.

17 июля Крамп-Карренбауэр стала главой Минобороны ФРГ, сменив Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), избранную главой Еврокомиссии. Решение назначить ее министром обороны оказалось для многих неожиданным, так как ранее политик неоднократно заявляла, что не будет занимать никаких министерских постов в кабинете Меркель, чтобы сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.