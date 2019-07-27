Да, власть сменится не на выборах 3 Александр Скобов

27.07.2019, 14:02

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Фото: snob.ru

Честь и хвала тем, кто «раскачивает лодку».

Когда до разгона "встречи избирателей с кандидатами" остаются считанные часы, я хочу вернуться к вопросу, стоит ли идти под дубинки ради того, что уважаемый Андрей Илларионов считает "ложной целью". Ради допуска "в целом неплохих, но немного наивных людей" к путинским фейковым "выборам". Илларионов утверждает, что тем самым мы придаем дополнительную легитимность мафиозному путинскому режиму.

В подтверждение своего мнения Андрей Илларионов приводит цитату Гарри Кимовича Каспарова:

"Эта власть сменится не на выборах. В демонтаже путинского режима контролируемые выборы могут сыграть только роль катализатора массовых протестов.

Сегодня настало время подвести черту под многолетними спорами "радикалов" с апологетами "мирного эволюционного транзита власти". Фашизоидный путинский режим падёт в результате действий, не имеющих прямого отношения к выборам, — внутренних мафиозных разборок, массового уличного протеста, болезненных внешнеполитических поражений, а скорее всего, комбинации вышеперечисленного.

И никакие "выборы" роли тут играть не будут".

Мне представляется, что последняя фраза находится в явном противоречии со всем тем, что сказано до нее. Да, "эта власть сменится не на выборах". Да, "контролируемые выборы могут сыграть только роль катализатора массовых протестов". Но это и опровергает утверждение, что "никакие "выборы" роли тут играть не будут".

Да, "фашизоидный путинский режим падёт в результате действий, не имеющих ПРЯМОГО отношения к выборам". Но кто сказал, что действия, имеющие косвенное отношение к выборам, не будут в числе факторов, комбинация которых и приведет к падению режима?

Легитимизирует ли власть тот ее наглый, оскорбительный, чисто уголовный беспредел, который имеет некоторое отношение к предстоящим "выборам"? Мне представляется, что нет. То есть в глазах той части общества, которая считает критерием легитимности власти ее способность попрать любой закон и остаться безнаказанной – да конечно, легитимизирует. Но эта часть общества никогда не составляла и не составляет большинства, сколько бы ни ныли про "генетическую рабскую природу русского народа".

Поэтому, добиваясь допуска к фейковым выборам, Яшин, Соболь, Гудков и другие делают важное и полезное дело для подготовки почвы для "смены власти не на выборах". Для смены власти в результате революции. Потому что они заставляют эту власть лишний раз "открыть личико". Показать свою крокодилью пасть во всей красе. И это надо делать.

Да, революции может не произойти. Если страна так и не сможет выйти из литоргического сна всеобщей политической апатии. И тогда сбудется мечта "системных либералов". Власть сменится в результате "согласия элит". То есть внутримафиозных разборок, которые начнутся на фоне болезненных внешних политических и военных поражений.

Это будет означать, что строить "послепутинскую Россию" будут те самые люди, которые сегодня глумятся над нами. Что, например, комиссию по противодействию семейному насилию возглавит "зайчутка" Слуцкий. А что, мы не знаем способность этих людей пролезть куда угодно без мыла? Хотим ли мы, чтобы они прикасались к послепутинской России своими грязными лапами?

Впрочем, есть еще один "нереволюционный" сценарий. Это когда на Люберецкой мирной конференции союзники по Антипутинской коалиции будут распределять зоны ответственности на построссийском пространстве. Мне представляется, что какие бы риски не несла в себе революция, она предпочтительнее. А потому, честь и хвала тем, кто "раскачивает лодку". Любыми способами. В том числе и демонстрацией фейкового характера путинских "выборов".

Александр Скобов, kasparov.ru