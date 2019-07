Распад 4 Александр Немец

29.07.2019, 22:57

3,680

Распад РФ продвинулся довольно далеко и стал необратимым.

После нескольких лет изучения "объекта" мне стало ясно, что распад России уже активно идет. Более того, сейчас, в июле 2019 года, можно наблюдать промежуточные итоги этого распада.

Можно констатировать распад России (для начала) на три части:

1) Восточные регионы, включая Приморский край, Хабаровский край (к югу от реки Уда), Амурская область, Читинская обл. (ныне Забайкальский край), Бурятия, южная часть Иркутской обл. и Красноярского края.

Все эти регионы действительно контролируются Китаем (хотя формально находятся под контролем Москвы, все еще собирающей здесь "дань"). В первую очередь, это экономический контроль, то есть контроль наиболее эффективный.

Что в высшей степени показательно, все эти регионы или части регионов показаны, на китайских исторических картах – например в "Сборнике исторических карт Китая" (Чжунго лиши диту цзи"), издания Carthographic Publishing House в Пекине – как зона контроля Китая по крайней мере с начала нашей эры (династия Восточная Хань и Западная Хань).

2) "Кадыровская империя", включающая Чечню, отдельные районы Ингушетии и Дагестана.

3) Остальные районы, которые пока более ли менее реально контролируются Москвой.

Распад РФ продвинулся довольно далеко и стал необратимым. Повторяю, такова ситуация на июль 2019 года. Нет сомнения, что распад России будет развиваться и дальше и возможно примет довольно уродливые формы. Серьезных фактов, подтверждающих распад России и прекращение работы главных ее механизмов, много. Я приведу лишь наиболее вопиющие.

Распад космической сферы

В связи с 50-летием первой высадки человека на Луну, СМИ США (включая тесно связанный с Америкой лондонский еженедельник The Economist) поместили серию статей о новых планах NASA и о перспективах космонавтики мира в целом.

В частности, The Economist (20 июля 2019 года) в статье "Using the force" описал, сколько действующих спутников принадлежало каждой стране на 31 марта этого года; всего их, по данным NASA, было 2062 (примерные цифры по отдельным странам взяты с диаграммы):

– США имели около 900 действующих спутников на околоземной орбите, из них около 180 военных.

– Китай имел примерно 280 спутников, из них около 80 военных.

– Россия имела примерно 160 спутников, из них около 120 военных.

– Япония, Британия, Индия имели 70, 40 и ~30 спутников соответственно.

– Все остальные страны мира вместе имели чуть больше 400 действующих спутников, в том числе 200 военных спутников.

Таким образом, в марте 2019 года РФ имела меньше 8% от общего числа действующих спутников. Когда-то СССР имел не менее 40% от их общего количества. В то время космос имел статус самого крупного коронного брильянта.

Россия унаследовала от СССР космическую сферу (число действующих спутников в 1990 году было по оценке, в 2 -2,5 раза больше чем в 2019), но не смогла ее удержать. Началась деградация, которая заметно ускорилась в 2014-19 годах, параллельно с общим кризисом РФ во всех областях. Количество действующих спутников существенно сократилось, и даже из оставшихся, многие "едва дышат".

Например, российская космическая система (военного и гражданского назначения) позиционирования Глонасс работает, начиная с 2014 года, с все большими сбоями. Связано это с тем, что старые спутники Глонасс постепенно выходят из строя, а новых не запускают.

Россия, из-за нехватки, в условиях санкций, электронных комплектующих, остановила производство спутников Глонасс. С целью улучшить ситуацию, Россия ищет контакты с "нетрадиционными иностранными партнерами".

А именно, Россия заключила соглашение с Китаем.

Еще 8 мая 2015 года Китай и Россия подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере совместимости и взаимного использования (interoperability) системы BeiDou-Glonass". Это стало новой стадией сотрудничества двух стран в сфере космической навигации.

BeiDou – это китайская военно-гражданская система космического позиционирования; к началу 2019 года она насчитывала больше 20 спутников. Очевидно, к середине 2019 года система "BeiDou-Glonass" включала в себя все спутники BeiDou и 2-3 пока еще функционирующих спутника Глонасс. Информация со спутников поступала на китайские и российские наземные станции. Возможно, в 2020 году российских спутников в "объединенной системе" уже не останется.

И, скорее всего, в 2019-20 годах число действующих российских спутников будет продолжать сокращаться. Видимо, "выпавшие элементы" российской космонавтики будет заменяться китайскими. Не является ли это частью платы за предстоящее "отчуждение" восточных регионов РФ?

Деградация инфраструктуры на востоке РФ

Великолепным показателем деградации и распада российской инфраструктуры стали наводнения и пожары в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ в июне-июле этого года. Совсем как в старом соннике: "Пожар – к потопу, потоп – к пожару".

Сначала был потоп в Тулуне и других районах южной части Иркутской области, с десятками погибших, многими десятками тысяч пострадавших, с размытыми дамбами и дорогами. Затем, в середине июля, начались гигантские пожары.

К концу июля горело по данным "Авиалесоохраны" РФ и космического мониторинга, не меньше трех миллионов гектаров лесов, от Тюменской области до Хабаровского края. В том числе 1,2 миллиона га лесов горело в Якутии, больше 1 млн. га горело в Красноярском крае и порядка 700 тыс. га в Иркутской области. При этом тушение пожаров производилось лишь на площади в 100-150 тысяч га. На большее не было сил и, главное, денег. Всего, по данным "Авиалесоохраны", в тушении лесных пожаров в конце июля участвовали всего-навсего 2715 человек, 343 единицы техники и 28 воздушных судов.

Одновременно ширилась площадь затопления в Иркутской области. Новой зоной затопления стал Байкальск. Рухнул, по крайней мере, один мост.

Новые стихийные бедствия продемонстрировали слабость или даже распад системы МЧС на востоке России. Кроме того, стало понятно, насколько халтурно (но с большой прибылью для строительных фирм) построены местные дамбы, мосты и дороги.

Возможно, высокое начальство в Москве рассуждает "Нечего на Восток деньги тратить, пусть о нем новые хозяева-китайцы заботятся".

(окончание следует)

Александр Немец, kasparov.ru