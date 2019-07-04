Трагедия во время салюта в Минске: новые факты 5 4.07.2019, 10:43

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Фотo: onliner.by

Очевидцы сообщают об инцидентах в разных частях города.

Поздно вечером 3 июля на побережье Свислочи в Минске произошла трагедия. Во время запуска «праздничного» салюта один из снарядов разорвался, осколки полетели в сторону людей. В результате была сильно ранена одна из женщин, она погибла на месте несмотря на попытки медиков помочь пострадавшей, сообщает «Радыё Свабода».

Что известно о погибшей?

Это женщина 1955 года рождения, она наблюдала за праздничным салютом у Свислочи, недалеко от улицы Даумана. Очевидцы сообщают, что пострадавшая была на месте происшествия вместе со взрослой дочерью. Сразу после ранения потерпевшей пытались помочь сотрудники МЧС, которые патрулировали Свислочь на водном скутере, через несколько минут на место прибыли медики.

Реанимационные мероприятия продолжались около 30 минут, однако спасти женщину не удалось. Очевидцы рассказывают о большом количестве потерянной крови, осколок попал женщине в шею и, вероятно, перебил сонную артерию.

Инциденты во время запуска салютов в других районах Минска

Известно, что запуски салютов не по плану состоялись не только в Парке Победы. По свидетельствам очевидцев, рядом с землей разорвались салюты также в Чижовке и в Уручье. Сообщений о пострадавших там пока нет.

Известно, что от места запуска салютов к месту, где была смертельно ранена погибшая женщина, было более 500 метров. Стекла в домах по улице Червякова осколки разбили на расстоянии более километра.

Что известно о причинах взрывов?

Пока есть только неофициальная информация. По ее словам, несколько снарядов для праздничного салюта по непонятным причинам разорвались невысоко над землей сразу после запуска. Их осколки ранили людей и выбили окна в зданиях. По другой версии, взрывы снарядов для салюта произошли внутри пусковых установок и людей ранило уже их осколками.

На месте происшествий корреспонденты «Радыё Свабода» видели куски пластика и картона. Ими буквально засыпало тротуары возле Свислочи.

Комментарий Министерства обороны

Реакция ведомства на трагическое происшествие появились через два часа после него. Именно специальное подразделение Минобороны занимается запусками праздничных салютов.

«Комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины получения травм во время салюта в Минске, - говорилось в нем. - Пострадали 4 человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь. Установлено, что заряды этой партии ранее уже применялись для салютов».

Однако всего за два дня до трагедии в интервью агентству «Минск-Новости» командир патрульной роты комендантского батальона, старший лейтенант Алексей Круглик сообщил о «новых изделиях».

«Секреты раскрывать не буду, - сказал журналистам военный. - Но скажу, что в этот раз мы используем новые изделия для фейерверка, которые раньше не показывали. Общую картину увидите на салюте».