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Марцел Личка: Странно, что в Беларуси все еще стоят статуи Ленина и Сталина

  • 7.07.2019, 9:02
Марцел Личка

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему негативно относится у Ленину и Сталину.

Об этом пишет dynamo-brest.by.

- Тема, которая вызвала большое количество обсуждений, это ваши слова о Ленине и Сталине в интервью, когда вы назвали их негативными особами, которые погубили много людей. Вам кто-нибудь что-нибудь говорил об этом уже после выхода интервью?

– Нет. Это ведь всего лишь моя точка зрения. Если кто-то не согласен – это нормально.

Я уважаю культуру и историю Беларуси, уважаю мнение людей, но ведь на Земле нас 7 миллиардов. Очевидно, что не все придерживаются одной позиции. Мне кажется странным, когда правители убивали своих же граждан буквально ни за что, а их статуи все еще стоят здесь.

Например, у нас в Чехии 9 мая – это день скорби, когда люди просто вспоминают ужасы войны. Здесь же что-то вроде праздника. Все страны разные, мне это не доставляет каких-то проблем. Я всегда с удовольствием узнаю о культуре и обычаях других людей. Это помогает развиваться, становиться богаче душой, – цитирует Личку программка брестского «Динамо».


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