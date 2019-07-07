Какие системы здорового питания сегодня в моде 1 7.07.2019, 10:00

Основные варианты диет.

1. Кетодиета

Приверженцы диеты стараются полностью исключить из рациона углеводы и строго ограничить количество белков. А вот жиры, вопреки стереотипу, тут приветствуются. Фишка в том, что при дефиците углеводов организм начинает перестраиваться и использовать в качестве источника энергии именно их. Основное преимущество рациона состоит в том, что высокая калорийность еды не мешает худеть. Поэтому адепты диеты не отказывают себе в жирной рыбе, орехах, авокадо, молочных продуктах, пишет style.nv.ua.

Из минусов — в низкоуглеводных продуктах отсутствуют пищевые волокна, калий, магний и натрий. Это может привести к проблемам со щитовидной железой. К тому же избыток жиров дает большую нагрузку на сосуды и поджелудочную железу. Поэтому диетологи говорят, что такое питание не может быть в основе постоянного рациона и проходить должно только под наблюдением врача. Кстати, изначально диета и правда использовалась для лечения эпилепсии и рака груди.

2. Безлактозная диета

Рацион предполагает полный отказ от молока и любых молочных продуктов. Приверженцы диеты делятся на две категории: по медпоказаниям и ради красоты.

У людей с непереносимостью лактоза плохо переваривается и вызывает проблемы с пищеварением. А вот добровольные отказники скорее преследуют эстетические цели: улучшить состояние кожи, убрать покраснения, отечность лица и, конечно же, похудеть. Ведь лактоза — молочный сахар, и он может вызвать всплеск инсулина в организме.

Впрочем, диетологи говорят, что из‑за потребления молока резкий подъем инсулина практически невозможен. Хотя и признают, что в отказе от молока нет ничего страшного — его феноменальная польза сильно преувеличена.

3. Безглютеновая диета

Такой режим питания диктует полный отказ от изделий из пшеницы, ржи и ячменя — всего, что содержит клейковину. Список запретных блюд получается гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Помимо каш в черный список попадают любая выпечка, макароны, хлеб, майонез и снеки.

Изначально такой рацион вынуждены были соблюдать люди с цилиакией — болезнью, при которой организм не переваривает этот вид белка. Сейчас же принято считать, что такое питание добавляет стройности, но диетологи уверены, что это просто дань моде.

4. Интервальное голодание

Другое название этого тренда — фастинг-диета 16 / 8. Эта система питания позволяет ни в чем себе не отказывать, но исключительно в определенное время. Весь свой суточный рацион нужно употребить за 8 часов, а последующие 16 — пить воду. Для приема пищи можно выбрать любое время суток — как с 10 утра до 6 вечера, так и с 12 часов дня до 8 вечера. За время голодания организм начинает сжигать собственные запасы, а вес предположительно снижается.

Диетологи говорят, что способ действенный и безопасный, но до конца не изученный. В принципе, каждый среднестатистический работающий человек уже придерживается такой диеты. Например, когда не успевает позавтракать или отказывается от позднего ужина.

5. Суперфуды

Продукты, которые обладают сверхполезными свойствами, сейчас находятся на гребне волны. Из-за высокой концентрации полезных веществ их принято добавлять сегодня во все традиционные блюда. Самый простой пример — авокадо.

Кроме того, в моду вошли пудинги с семенами чиа, салаты с киноа и капустой кимчи, сладости с сиропом спирулины и матча чаем. Специалисты считают моду на суперфуды слегка надуманной. Если сравнить, например, семена чиа с семенем льна, то их состав практически идентичен. Это касается практически всех супефудов — всегда есть простые аналоги.

Кроме того, суперфуды не рекомендуется употреблять в больших количествах и ни в коем случае вместо еды — это должна быть добавка размером со столовую или даже чайную ложку.