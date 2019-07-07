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СМИ: Лукашенко и Путин встретятся на острове

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  • 7.07.2019, 16:54
  • 2,254
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсант

Встреча пройдет на следующей неделе. 

Источники сайта Znak.com сообщили, что на острове Валаам готовятся закрытые переговоры Путина и Лукашенко.

Предполагается, что встреча пройдет 11 июля. К этой дате монахов попросили подготовиться к визиту первых лиц, сказал один из собеседников издания. Он добавил, что, вероятно, речь пойдет о развитии «союзного государства».

Валаам – остров в северной части Ладожского озера (Карелия), самый большой в составе Валаамского архипелага. На нем находится ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви.


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