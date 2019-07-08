Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки 8.07.2019, 8:56

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Фото: REUTERS/Henry Romero

Команда победителей доигрывала вдесятером.

Сборная команда Бразилии по футболу стала обладателем Кубка Америки — 2019, выиграв на домашнем стадионе «Маракана» команду Перу со счетом 3:1, сообщает tut.by.

Отметим, что на групповом этапе соревнования Перу уже проигрывала Бразилии, причем разгромно — 5:0. Тем не менее к концу турнира перуанцы «разыгрались», в полуфинале сенсационно обыграв предыдущих обладателей Кубка из Чили. Но этого не хватило в борьбе со звездной сборной в финале.

Бразилия открыла счет на 15-й минуте после точного удара Эвертона. Перед перерывом зрители увидели еще два мяча. Хосе Паоло Герреро с пенальти забил ответный мяч (судье пришлось воспользоваться VAR), а у бразильцев отличился Габриэл Жезус.

Несмотря на то, что сборная Бразилии с 70-й минуты матча играла в меньшинстве после удаления автора победного мяча Жезуса, перуанцы так и не смогли взять ворота хозяев, а под занавес, с пенальти, получили третий мяч от Ришарлисона.

До этого матча команды играли друг с другом 51 раз. Теперь в активе сборной Бразилии 36 побед. Сборная Перу побеждала в 6 встречах. Еще 10 матчей завершились вничью.

Сборная Бразилии в девятый раз стала победителем Кубка Америки, в прошлый раз это произошло 12 лет назад.