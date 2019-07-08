закрыть
8 июля 2019, понедельник, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

  • 8.07.2019, 8:56
  • 1,090
Фото: REUTERS/Henry Romero

Команда победителей доигрывала вдесятером.

Сборная команда Бразилии по футболу стала обладателем Кубка Америки — 2019, выиграв на домашнем стадионе «Маракана» команду Перу со счетом 3:1, сообщает tut.by.

Отметим, что на групповом этапе соревнования Перу уже проигрывала Бразилии, причем разгромно — 5:0. Тем не менее к концу турнира перуанцы «разыгрались», в полуфинале сенсационно обыграв предыдущих обладателей Кубка из Чили. Но этого не хватило в борьбе со звездной сборной в финале.

Бразилия открыла счет на 15-й минуте после точного удара Эвертона. Перед перерывом зрители увидели еще два мяча. Хосе Паоло Герреро с пенальти забил ответный мяч (судье пришлось воспользоваться VAR), а у бразильцев отличился Габриэл Жезус.

Несмотря на то, что сборная Бразилии с 70-й минуты матча играла в меньшинстве после удаления автора победного мяча Жезуса, перуанцы так и не смогли взять ворота хозяев, а под занавес, с пенальти, получили третий мяч от Ришарлисона.

До этого матча команды играли друг с другом 51 раз. Теперь в активе сборной Бразилии 36 побед. Сборная Перу побеждала в 6 встречах. Еще 10 матчей завершились вничью.

Сборная Бразилии в девятый раз стала победителем Кубка Америки, в прошлый раз это произошло 12 лет назад.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова