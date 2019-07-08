Названы продукты, которые сделают человека счастливым и здоровым 2 8.07.2019, 15:32

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Еда влияет на мозг и самочувствие людей.

Пища может убить или вылечить в зависимости от пропорций, пишет сайт orthodox.od.ua.

Многочисленные исследования выяснили, что диеты по-разному влияют на организм. С их помощью можно снизить сахар в крови, избавиться от повышенного давления. Существуют и опасные диеты, плохо сказывающихся на сердечно-сосудистой системе и внутренних органах. Эксперты назвали 7 продуктов питания, которые сделают человека счастливым и здоровым, защитят от депрессий и тягот жизни. В список вошли полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Они содержатся в орехах, оливковом масле, лососе, сардине, скумбрии, анчоусах. Употреблять их нужно в умеренных количествах, поскольку в определённых видах рыб слишком много ртути, а это вещество опасно для здоровья.

Полезны витамины группы B. Они улучшают метаболические процессы организма и играют важную роль в производстве ряда веществ для мозга. Витамин B9 незаменим при депрессии. Его стоит поискать в зелёных листовых овощах, бобовых, мясе, яйцах, пивных дрожжах. Полезно употреблять молочные продукты, цельные зёрна.

Аминокислоты служат строительными блоками при создании белков. Естественно они жизненно необходимы человеку. Аминокислоты положительно влияют на настроение. Например, триптофан нужен для выработки серотонина, который в народе называют «гормоном счастья». Аминокислоты находятся в мясе, морепродуктах, яйцах и орехах.

Минералы, особенно цинк, железо и магний играют важную роль в формировании нервной ткани. Цинк участвует во многих химических реакциях мозга. Дефицит магния вызывает тревожность. Цинк можно найти в постном мясе, тыквенных семечках. Магнием богаты орехи, бобовые, зелень и соя. Железо есть в яблоках, печени, шпинате.

Витамин D – обязательное вещество в рационе, поскольку необходим для развития мозга и костей. Его нехватка способствует развитию психических заболеваний, в частности шизофрении. Он может производиться под воздействием солнечных лучей. Поэтому летом желательно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в сутки в период с 10 до 15 часов дня. Витамин D есть в рыбе, грибах и молоке.

Очень полезны растительные антиоксиданты. Они избавляют организм от усталости, выводят молочную кислоту. Антиоксиданты содержатся в овощах и фруктах. Последний важный продукт – это микробиотики. Они положительно влияют на здоровье мозга. Микробиотики есть в кефире, квашенной капусте, йогурте и кожуре фруктов.