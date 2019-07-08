Секрет от диетолога: как не набрать вес во время отпуска 8.07.2019, 20:19

Во время каждого приема пищи включать в рацион свежую зелень и овощи.

Об этом корреспонденту Голос рассказала врач-диетолог Людмила Бабич.

Конечно, никто не захочет во время долгожданного отпуска считать каждую калорию, приседать по утрам и отказываться от десертов. Но совет соблюдать умеренность забывается на второй день, теряется контроль над собой, что приводит к появлению лишнего веса. Чтобы этого избежать или, по крайней, не набрать слишком много, нужно придерживаться простых правил.

«Старайтесь всегда и много пить чистой воды. Каждое утро должно начинаться со стакана чистой минеральной воды. Для вкуса в стакан можно добавить пару долек лимона. Во время отдыха на пляже отдавайте предпочтение воде либо охлажденным травяным чаям (без сахара). Откажитесь наотрез от сладких газированных напитков или пива – жажду они не утолят, а лишь усилят, не говоря уже о том, что «помогут» быстро набрать лишний вес», - советует диетолог.

До каждого приема пищи также рекомендуется выпивать стакан воды. Не забывайте завтракать. Это обязательное условие для сохранения фигуры, ведь проголодавшись к обеду, человек съедает в итоге вдвое больше нужного, а до этого времени организм работает в режиме экономии энергии.

«В любое время суток ешьте больше овощей и зелени, особенно, если вы балуете себя высококалорийной пищей. В идеале, на ложку жирной еды нужно съедать две ложки овощей или зелени. Они не только позволят организму быстрее насытиться, но и защитят ЖКТ и печень от чрезмерной нагрузки, а также поспособствуют пищеварению», - советует специалист.

Очень важно во время отдыха ограничить или по крайней мере контролировать потребления алкоголя. Большинство напитков, не говоря уже о коктейлях, не только калорийны, но и возбуждают аппетит.