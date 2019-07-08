закрыть
8 июля 2019, понедельник, 20:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Художник переделал заставку «Симпсонов» под российские реалии

  • 8.07.2019, 20:53

Как бы выглядели герои известного американского мультсериала, если бы они жили в РФ?

В России анимационный дизайнер из Москвы Алексей Семенов сделал пародию на заставку известного мультсериала "Симпсоны". Он поместил персонажей в российские реалии. Художник опубликовал видео на своем Youtube-канале Lazy Square, сообащет "Радио Свобода".

Видеоролик выполнен в серых тонах. Барт – наркоман, Лизу забирает из перехода полиция, Гомер работает охранником и ворует, Мардж ругается с кассиршами в магазине. Дома Гомер и Мардж дерутся на глазах у маленькой Мэгги.

"Симпсоны" – американский анимационный ситком. В нем сатирически показана жизнь рабочего класса в лице одной семьи и ее окружения. В заставке шоу обычно показывают путь каждого из членов семьи к дому и их встречу на диване перед телевизором. Шоу запустили в 1989 году. В 2018 году завершился 30-й сезон мультсериала.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова