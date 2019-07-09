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На Земле появилось новое чудо света

  • 9.07.2019, 19:22
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Британская обсерватория Джодрелл-Бэнк вошла в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Обсерватория Джодрелл-Бэнк стала первой в истории астрономической станцией, получившей подобный статус. Она содержит несколько радиотелескопов и является частью Астрофизического центра Манчестерского университета (Великобритания). Обсерватория играет важную роль в исследованиях метеоров, квазаров, пульсаров, мазеров и гравитационных линз, а также принимает активное участие в отслеживании космических аппаратов с самого начала космической эры, сообщает «Популярная механика».

Заявка на включение Джодрелл-Бэнк в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО была подана ещё в 2010 году — почти одновременно со Стоунхенджем, Великой китайской стеной и городом инков Мачу-Пикчу. Главная достопримечательность обсерватории — радиотелескоп имени Ловелла. На момент постройки в 1957 году он был крупнейшим в мире параболическим рефлекторным телескопом, а сейчас занимает третье место по диаметру зеркала (76 метров).


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