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Сборную Беларуси по футболу мог возглавить Виктор Гончаренко

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  • 9.07.2019, 22:08
Виктор Гончаренко

Глава АБФФ рассказал о переговорах с тренером московского ЦСКА.

13 июня стало известно, что главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко, а также его помощники Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис ушли в отставку. В отборочном турнире к чемпионату Европы белорусская команда проиграла четыре поединка из четырех с общим счетом 1:9.

Позже главным тренером сборной был назначен Михаил Мархель, хотя ранее ходили слухи и о том, что возглавить команду может нынешний наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко, пишет «Народная воля».

— Я лично разговаривал с Виктором Гончаренко и Александром Ермаковичем, которые вместе работают в тренерском штабе ЦСКА, — рассказал Виктор Базанов. — Сначала они взяли тайм-аут, каждый думал сутки, а затем тактично отказали: мол, есть незавершенные дела в московском клубе.

Я говорил, что можно еще поговорить с президентом ЦСКА Евгением Гинером на предмет возможности совмещения должностей в клубе и сборной, но Гончаренко сказал, что Гинер на это не пойдет. Мол, уже была практика, когда бывший главный тренер Леонид Слуцкий совмещал две должности и тогда из этого ничего хорошего не получилось.

— Наша федерация могла сделать Виктору Ганчаренко такое финансовое предложение, от которого невозможно было отказаться?

— Не могла, потому что есть потолок зарплат, которые можем себе позволить, и наши возможности мы озвучили. Я не знаю, сколько Виктор Михайлович получает в ЦСКА, и не буду утверждать, что деньги для него — основной аргумент при принятии того или иного решения, но факт остается фактом — человек отказался работать со сборной Беларуси.


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