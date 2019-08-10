Учителя рассказали, кто фальсифицирует выборы 42 10.08.2019, 9:41

9,661

И призвали мужчин действовать.

Несколько дней назад на телеграм-канале «Баста» опубликовали пост, в котором напомнили об ответственности фальсификатором выборов. Одна из читательниц прислала на канал «Баста» письмо, в котором обратила внимание, что не только учителя виновны в том, что что наши голоса не считают. Приводим его текст:

- Добрый день! Прочитала последний пост в телеграм-канале и хочу выразить свое возмущение. Как элегантно вы перекладываете ответственность со всего общества в фальсификации выборов на учителей.

Я сама работаю учителем. Мне никто и никогда не предлагал участвовать в избирательной комиссии, потому что знают мою позицию и мои политические взгляды.

В такие комиссии выбирают тех, кто по каким-то причинам не может отказаться: безвольные, слабые, карьеристы. Это не делает им чести, но их не так уж и много.

А что же делаете вы? Вы хотите всю ответственность за ситуацию в стране переложить на плечи слабых женщин? А где сильные и решительные мужчины? Что же они делают для спасения будущего своих детей? Где политики, которые должны вести массы за собой? Может, и вам пора действовать?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.